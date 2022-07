Formula 1 – İngiltere GP’si Değerlendirmesi

Son yılların en zevkli yarışlarından birine sahne olan İngiltere GP’si gözlerimizin pasını sildi desek abartmış olmayız. Son derece tehlikeli bir kazayla kırmızı bayrak sallanan, yaklaşık bir saat geç başlayan yarış sona kadar heyecan doluydu.

Startta neler oldu?

Ön grup oldukça sorunsuz start aldı. Verstappen yumuşak lastiklerin de etkisiyle iyi start aldı ve liderliği ele geçirdi.

Yarışa sert lastikle başlayan tek pilot ise Russell’dı. Mercedes, yarışa çok geriden başlayan Russell için uzun bir ilk bölüm planlamıştı. Russell, sert lastiklerin de etkisiyle çok kötü bir start aldı. Kötü startının etkisiyle Gasly, Russell’ın ve Zhou’nun arasına girdi. Bunu engellemek isteyen Russell, Gasly’i olması gerekenden fazla sıkıştırdı ve Zhou’nun kazasının tetikleyicisi oldu. Zhou’nun arabası takla kafesinin üzerinde kaydıktan sonra çakılların etkisiyle havalanarak lastik bariyerleri aştı. Tel bariyerlerle lastik bariyerler arasında çok kötü bir pozisyonda sıkıştı.

Takla kafesi kırılan (main roll structure) Zhou’nun başını koruyan tek unsur Halo’ydu. Bu kaza birkaç sezon önce yaşansaydı Zhou’nun hayatta kalması mümkün olmazdı.

Kırmızı bayrak sallandığında bazı araçlar 2. güvenlik aracı çizgisini henüz geçmemişti. Bu yüzden yarışın başındaki sıralamaya dönüldü. İlk startta yer kazanan pilotlar bu kazanımlarını kaybetti.

Verstappen’ın aracındaki sorun neydi?

2. startta Sainz ve Verstappen aynı lastiğe sahipti. Daha dengeli bir start oldu. Verstappen yine bir tık daha iyi çıkış yaptı. Ferrari’nin yavaş virajlardaki çekişinin daha iyi olduğu düşünüldüğünde Sainz’ın pazar günü çok kötü startlar aldığını söyleyebiliriz.

Pazar günü genel olarak formsuz görünen Sainz, kötü startlarına Becketts’deki hatasını da ekledi. Pist dışına çıkan Sainz liderliği Verstappen’a hediye etmiş oldu. Fakat 12. turda Verstappen birden yavaşladı. Önce lastiğini patlattığını düşünerek pite geldi. Ancak sorun farklıydı. Yarışın başlarında Alpha Tauri’den düşen bir parça Verstappen’ın tabanını hasarlamıştı. Verstappen, hasarlanan taban nedeniyle yere basma kuvveti kaybetti. Bunun sonucunda viraj hızları düştü. Ayrıca lastiklerinin üzerinde daha çok kayarak lastiklerini daha çabuk tüketti. Bu hafta sonu 7. olması aslında büyük bir başarı diyebiliriz.

Günün en çok hata yapan pilotunun yarışı kazanması da ilginçti. Sainz hem ilk startta hem ikinci startta çok iyi değildi. Lider giderken Becketts’de arabanın arkasını kaybederek pist dışına çıktı. Takım arkadaşı hasarlı ön kanada rağmen ondan daha hızlıydı. Ayrıca Hamilton’ın temposu da ondan iyiydi. Fakat kader, ona kariyerinin 150. yarışında ilk pole ve ilk galibiyetini verdi.

Ferrari neden intihar etmeyi seçti?

Bilemiyorum. Anlamlandırmaya çalıştım fakat çözemedim. Güvenlik aracı çıktığı anda aklıma ilk gelen Ferrari’nin çift pit (double stack) yapması gerektiğiydi. Aynı anda pit yapıldığında pitin sağlıklı olması için iki takım arkadaşı arasında 5,5 saniye civarında bir zaman farkı olması ideal olarak görülür. İlk arabanın lastikleri değiştirildikten sonra pit ekibinin ikinci araca servis vermek için hazırlık yapması gerekli. Bu hazırlık yaklaşık olarak 5,5 saniye sürüyor. Güvenlik aracı kararı verildiğinde iki Ferrari arasındaki fark 4,5 saniyeydi. Böylelikle en kötü ihtimalle Sainz pitte fazladan 1 saniye kaybedecekti. Sainz ile Hamilton arasındaki fark ise 1,5 saniyeydi. Bu da en kötümser tahminle Sainz’ın Hamilton’a geçilmesi anlamına gelecekti.

Double stack pit yapıldığında Sainz, Hamilton’a geçilse bile yarışı en kötü ihtimalle 3. bitirecekti. Yarışın sonundaki mücadele gösterdi ki Sainz Perez’den hızlıydı. Onu arkada tutarak Ferrari’yi çifte podyuma taşıyabilirdi.

Ancak Ferrari stratejiyi bölmeye karar verdi. Hadi bu stratejiyi de kısmen kabul edelim. Bu da bir tercihti. Fakat lider giden ve yarışta çok daha hızlı görünen pilotun yerine arkadaki pilotu pite almak çok değişik bir tercihti. Verilebilecek en kötü kararı verdiler. Neden intiharı seçtiler, yanıtını hala bulamıyorum.

Yarışın sonlarındaki mücadelelerde ceza çıkmalı mıydı?

Çıkmalıydı. Perez’in hem Leclerc’e hem de Hamilton’a yaptığı savunma fauldü. Perez-Leclerc mücadelesinde Perez 4 lastikle pist dışına çıktı. Piste döndü ve Leclerc’i pist dışına itti. Ayrıca Leclerc’in Hamilton’a yaptığı savunma da “Forcing another driver off the track” (başka bir pilotu pist dışına zorlamak) için klasik bir örnekti.

Diğer sıkıntılı mücadele Verstappen-Mick Schumacher arasındaydı. İkili mücadele sırasında Verstappen Mick’i pist dışına zorlamış gibi görünse de bu sezon başında yayınlanan kural kitabına göre her şey yolundaydı. Bu sezon geçişlerle ilgili yayınlanan kural kitabı geçmişte Whiting dönemiyle paralellik gösteriyor. Geçiş kurallarında dıştan atak yapan pilotun bir sonraki virajda çizgisini hak etmek için geçmek istediği aracın az da olsa önünde yer alması gerekiyor. Mick ise çok az gerisindeydi.

Mercedes’in zayıflığı nerede? Mercedes yarışı kazanabilir miydi?

Mercedes’in ana sorunu lastikleri ısıtmak. Bu nedenle sezon başından beri yarış performansları sıralama performanslarından iyi görünüyor. Lastikleri geç ısıtmaları sıralama için handikap olurken yarışta avantaja dönüşüyor.

Mercedes lastiklerine çok iyi bakan bir araba. Bunu Hamilton’ın 33. turda pit yapması da gösterdi. Pit yapana kadar peş peşe en hızlı turları atan Hamilton galibiyete yakınmış gibi görünüyordu. 33 turluk orta hamurla Hamilton’ın pitten hemen önce attığı en son tur ile Leclerc’in 7 turluk sert lastikle yaptığı derece arasında sadece 0,30 saniye fark vardı. Hamilton’ın lastikleri hala çok iyi durumdaydı.

Hamilton geç pit yaptığı için yarışın sonunda Ferrari’lere oranla önemli bir lastik avantajına sahip olacaktı. Galibiyet uzak değildi, ancak güvenlik aracı piste girince bütün avantajı kayboldu. Güvenlik aracı çıktıktan sonra Hamilton’ın ilk 2 turda yumuşak lastikleri ısıtamaması ve rakipleriyle mücadelede zorlanması da Mercedes’in lastik ısıtma sorununu tekrar gözler önüne serdi.

Bu hafta sonu Mercedes’in en önemli kazanımı güncellemelerin çalışmasıydı. Mercedes bu sezon ilk defa kendi gücüyle podyuma çıkabilecek hatta yarışı kazanabilecek bir performans gösterdi. Yine de

Hamilton’ın performansına dikkatli yaklaşmak lazım. Verstappen’ın ve Leclerc’in araçları hasarlanmamış olsa sonuç ne olurdu onu tahmin etmek imkânsız.