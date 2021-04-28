Formula 1 için ne kadar sevinsek azdır

Yeni nesil pistler içinde, ki bu pistlerin hemen hemen tamamı Hermann Tilke tarafından tasarlanmıştır, en iyilerden biri Intercity İstanbul Park pistidir.

Uzun düzlükleri, görüş açısı son derece sınırlı kör virajları, dengeli dağılıma sahip yavaş-orta hızlı-ve hızlı virajlarıyla sezonun en değerli pistlerinden.

Üç apekse sahip "sekizinci viraj", tüm yarış takviminin içindeki en iyi beş virajdan biri.

Belçika, Monza, Monaco, Brezilya, Silverstone gibi demirbaş pistlerden sonra pilotların en keyif aldığı pist.

İmkansız gibi görünen bu Formula 1 rüyasını ülkemiz için gerçekleştiren en başta Intercity CEO'su Vural Ak olmak üzere herkese teşekkür etmek lazım. Onların sayesinde dünyanın en çok reklam çeken sporlarından biri, motor sporlarının zirvesi Formula 1 yeniden ülkemizde.

Ne kadar sevinsek azdır.