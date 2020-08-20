Formula 1 için geri sayım

2005-2011 yılları arasında İstanbul’da düzenlenen Formula 1, yarışların yapıldığı dönemde pilotların en çok sevdiği pistlerden bir tanesi oldu. Bu anlamda halen gridde yer alan Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi dünyaca ünlü yıldızlar, verdikleri röportajlarda İstanbul Park’tan övgü dolu sözlerle bahsediyor. Son olarak yaşanan gelişmeler doğrultusunda da FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) İspanya’daki Jerez pistini ya da Türkiye’yi takvime kesin olarak ekleyecekti. Yapılan görüşmeler doğrultusunda İstanbul Park ile anlaşma sağlandı. Büyük bir aksilik olmazsa İstanbul Park, 15 Kasım’da motor sporlarının en iyi pilotlarını ağırlayacak. Geriye ise sadece resmi imzaların atılması kaldı.

Mertcan Polat