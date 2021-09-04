MENÜ

Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in oldu

Formula 1'de yarın gerçekleşecek Hollanda Grand Prix'si öncesinde yapılan sıralama turlarında pole pozisyonu Max Verstappen aldı.

04 Eylül 2021, Cumartesi 17:30 Son Güncelleme:
- A +
Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix’sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 8.885 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 10. pole pozisyonuna ulaştı.

Hollandalı sürücünün 0.038 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) 2’nciliği, pisti liderden 0.337 saniye yavaş turlayan Valtteri Bottas (Mercedes) ise 3’üncülüğü elde etti.

72 turluk yarış yarın TSİ 16.00’da başlayacak.

İŞTE İLK 10

Verstappen

Hamilton

Bottas 

Gasly

Leclerc

Sainz

Giovinazzi

Ocon

Alonso 

Ricciardo

ANKARA (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...