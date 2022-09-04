Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

Mercedes'ten George Russell ve Ferrari'den Charles Leclerc, podyumda yer alan isimler oldular.

Lewis Hamilton 4. sırada yarışı bitirirken; Ferrari pilotu Carlos Sainz yarışı 5. sırada tamamladı. Sainz 5 saniye cezası nedeniyle 8. sıraya kadar geriledi.

Üst üste 4. kez yarışı kazanan Max Verstappen, bitime 7 yarış kala Charles Lerclerc ile olan puan farkını 109'a çıkardı.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Max Verstappen, "Çok rahat bir yarış olmadı. Bütün yarış boyunca zorlamamız gerekti. Biraz soru işaretim vardı ama yumuşak lastiğe geçmek doğru bir karardı" ifadelerini kullandı.



