Formula 1 heyecanı Macaristan’da sürecek

Şampiyonanın 11. ayağı, başkent Budapeşte’deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti’nde düzenlenecek.

Macaristan Grand Prix’sinin sıralama turları, yarın TSİ 16.00’da başlayacak. 70 turluk yarış ise 1 Ağustos Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen’in 5, Lewis Hamilton’ın (Mercedes) 4, Sergio Perez’in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 185 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 177

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 289

2. Mercedes: 285

3. McLaren: 163

4. Ferrari: 148

5. AlphaTauri: 49

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