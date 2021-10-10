Formula 1 Türkiye Grand Prix'i sıralama turlarında Alpine takımı ile 6. olmayı başaran Fernando Alonso, Lewis Hamilton'ın 10 sıra grid cezası ile birlikte yarışa 5. sıradan başlayacak. Tecrübeli pilot bu sıralama sonucu ile birlikte kendisi adına 7 sene sonra bir ilke imza attı.

En son 2014 senesinde ilk 5'ten bir yarışa başlayan İspanyol pilot, 7 yıl sonra Türkiye GP'de ilk 5 içerisinden start alacak.

'Geçmişte hatırladığım gibiydi'

2 kez dünya şampiyonluğu bulunan tecrübeli pilot İstanbul Park hakkında açıklamalarda da bulundu. İstanbul Park’ta en son 2011’de yarışan Fernando Alonso, pistin geçmişte hatırladığı gibi olduğunu ve verimli bir gün geçirdiklerini söyledi.