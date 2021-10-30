ABD GP’si, seyretmesi çok zevkli olduğu kadar bazı soruları da beraberinde getirdi. Bu hafta yarış olmamasını fırsat bilerek biraz kıyıda köşede kalmış konulara yoğunlaşmak istedim.

Alpine

Konulardan ilki Alpine’in durumu.

Alpine çok iyi bir araba olmasına rağmen motor gücü isteyen pistlerde zorlanıyor. Bunun nedeni, pek çok defa ifade ettiğim gibi motorun zayıf olması. Yeni Renault CEO’su Luca de Meo, sezon başlarken pek çok stratejik karar aldı. Renault takımının adını değiştirdi ve Alpine yaptı. Alpine markasını yeniden canlandırma stratejisinin bir parçası olan bu hamleyi pek çok yenilik izledi.

Luca de Meo, Alpine’e yeni bir CEO atadı. Bu değişimi Formula 1 takımında yeni yapılanma takip etti. Formula 1 takımına yeni patron, yeni teknik direktör gibi pek çok yenilik havai fişek coşkusuyla gerçekleşti.

Takımın kendi içindeki büyük değişim yetmezmiş gibi Formula 1’de de pek çok organizasyon değişikliği gerçekleşti. Bütçe sınırı, yeni aerodinamik kurallar gibi pek çok değişim dalgasında biraz nefessiz kalan Alpine takımı çok stratejik bir karar aldı. Motor güncellemesini önümüzdeki seneye bıraktılar.

Yani Alpine takımı, 2021 sezonu için yeni bir motor geliştirmek yerine eski motoru optimize etmeyi seçti. Gelişimi, motorun mimarisinde bazı değişikliklerle sınırlandırdılar. Bütün rakiplerinin küçük de olsa ileri doğru adımlar attığı bir sezonda hiçbir gelişim kaydedemeyen Renault motoru güç anlamında geride kaldı. Bunun eksikliğini güç gerektiren pistlerde hissediyorlar.

Tüm bu olumsuzluklara ABD’deki yarışta dayanıklılık problemleri de eklendi gibi görünmüştü. Ancak Alpine takımının ABD’de her iki araçla da yarış dışı kalmasının nedeninin mekanik arızalar olmadığı ortaya çıktı. Pistin aşırı dalgalı olması nedeniyle Alonso’nun arka kanadı kırılmıştı. Ayrıca Alpine takımı, yarış sırasında puan alamayacağını anladığı noktada pilotlarını yarıştan çekmişti. Böylece motorlardaki kilometreyi düşük tutmayı hedeflemişler.

Mantıklı bir neden.

Alpine ile ilgili son bir bilgi daha ileteyim. Davide Brivio’nun, kendisine verilen sözler tutulmadığı için takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor. Brivio’ya takımın patronu olma sözü verildiği ama yapılmadığı için ayrılacağı söyleniyor. Brivio, sevdiğim bir isim. Umarım bir orta yol bulunur.

Ferrari’nin güç ünitesi

Ferrari, Alpine gibi bu sezona yepyeni motorla başlamayan ikinci takımdı. Sezon başındaki testlerde mühendislerin telemetri verilerine dayanarak yaptıkları yorumlarda Ferrari’nin motorunun geçen seneye göre iyi durumda olduğu konuşuluyordu. Ancak lider grupla farkın çok olduğu da eklenmişti.

Son hız verilerinin zaman zaman iyi görünmesinin nedeninin, esneyen arka kanat olduğu daha sonradan ortaya çıktı.

Motorun zayıf olmasının nedeni Alpine ile benzerdi. Ferrari elektrik depolama ve aktarma organlarındaki bazı güncellemeleri sezon başına yetiştirememişti. Aynı şekilde içten yanmalı motor da geçen seneki versiyondu.

Rusya’da elektrik kapsamındaki güncellemelerin geliştirme çalışmaları tamamlandı ve arabalara takıldı. Rusya’da ve Türkiye’de güncellemelerin etkisi konusunda biraz çekimser kaldım. Çünkü Rusya’da Leclerc sık sık trafikte kalmıştı. Ayrıca Türkiye’de hava yağışlı olduğu için gerçek gelişimi tam göremedik.

Ama ABD’deki her iki düzlükteki mücadelelerde Ferrari’nin gelişimi ortaya çıktı. Özellikle arka düzlükte, Bottas’ın hava koridoru ve DRS katkısına rağmen Sainz’ı geçememesi olumluydu. Binotto farkı şöyle açıkladı: “Burada maksimum yere basma kuvveti yönünde ayar yaptık. Buna rağmen düzlüklerdeki hızımız çok iyiydi. Eskiden bu ayarlara cesaret bile edemezdik. Çünkü öyle yaptığımızda düzlüklerde aşırı yavaş kalıyorduk.”