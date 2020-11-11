İntercity İstanbul Park’ta yapılacak olan yarış öncesinde tanıtım filmi çekimleri tamamlandı. RedBull pilotu Alex Albon ile AlphaTauri’nin yıldızı Pierre Gasly, çekimlerin 3. ve son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeydi. Formula araçlarına vatandaşların ilgisi büyük oldu. Yarış öncesi İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımı amacıyla kentin çeşitli noktalarında sürüş yapıldı. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişle, Formula 1 ve Türkiye tarihinde, dünyanın ilk kıtalararası pit-stop’u gerçekleşmiş oldu.

'Çok kıymetli bir organizasyon'

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da organizasyonu değerlendirdi. Cesur'un sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Formula 1, dokuz yıl sonra tekrar Türkiye’ye geldi. Formula 1 tabi çok kıymetli bir organizasyon. Sportif değerinin yanı sıra ülkelerin tanıtımı açısından da çok büyük bir katkı sağlıyor. Bu sene maalesef bu katkıyı negatif yönde etkileyen bir pandemi süreci var. Bu pandemi sürecinden dolayı bu tip tanıtım faaliyetlerinin başta seyircisiz oynanması koşulu sebebiyle sekteye uğrayabiliyor. Biz de bunu göze alarak aslında Formula 1’in Türkiye’ye ilk açıklamayı yaptığı andan itibaren İletişim Başkanlığı’mızın öncülüğünde bütün devlet kurumlarımızın, hükümet yetkililerimizin katılımıyla aslında neler yapabiliriz, ülkemizin tanıtımına Formula 1’in katkı sağlamasını nasıl temin edebiliriz diye düşündük ve böyle bir organizasyon fikri ortaya çıktı."

Sabiha Gökçen'de pit-stop şöleni vardı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı´nda 13-15 Kasım tarihleri arasında İntercity İstanbul Park´ta yapılacak olan Formula 1 yarışı öncesinde iç hatlar arındırılmış bölgeye Formula 1 yarış simülatörü ve Pit-stop alanı kuruldu. Yolcuların birebir orijinaline uygun şekilde düzenlenen bu simülatöre ilgisi yoğun oldu. Simülatörü kullanan yolcular Kanada´da bulunan Circuit Gilles Villeneuve pistinde Formula 1 aracı sürdü.

Mertcan Polat