Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Carlos Sainz, pole pozisyonunun sahibi oldu. İspanyol pilot, Formula 1 kariyerindeki ilk pole pozisyonuna Silverstone'da ulaştı.

Sıralama turlarında 1 dakika 40.983 saniyeyle en iyi dereceye imza atan Sainz, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı.

Kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde eden Sainz'ın 0.072 saniye arkasında Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise 0.315 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 10. yarışı, yarın 17.00'de başlayacak.











