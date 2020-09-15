Formula 1 biletleri satışa çıktı site çöktü

Formula 1, 9 yıl aradan sonra ülkemize geri döndü. 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde Türkiye'de İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan Formula 1 İstanbul Grand Prix'i biletleri satışa çıktı. Biletlerin satın alındığı site yoğun talepten dolayı aksaklık meydana geldi.

Daha önceden duyurulan bilet satışı saatiyle birlikte internet sitesine hücum eden F1 sevenler, sitede aksaklıkların yaşanmasına sebep oldu.

Sitede bakım çalışması devam ederken sorunun en kısa sürede giderilmesi bekleniyor.

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