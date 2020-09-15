Formula 1 biletleri satışa çıktı

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 13-15 Kasım tarihlerinde İntercity İstanbul Park'ta düzenlenecek. Yarışın biletleri bugün satışa çıktı. 10 bin bilet indirimli fiyatla satışa sunuldu. 14 kategoride satışa çıkan biletler, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 TL ile bin 900 TL arasında, sonrasında ise 120 TL ile 2 bin 750 TL arasında değişen fiyatlarla satılacak.

Yarışın sıralama turları 14 Kasım'da yarış ise 15 Kasım Pazar yapılacak. Bu sezonki 14. yarış olacak Türkiye Grand Prix'i 58 tur üzerinden düzenlenecek.

İSTANBUL (İHA)