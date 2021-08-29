Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Belçika Grand Prix'si, sağanak nedeniyle yapılamadı.

Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'ndeki yarışın startı, sağanak nedeniyle 3 saat ertelendi.

FIA'nın 1 saatlik yarış yapılması kararının ardından güvenlik aracıyla yeniden piste çıkan araçlar, prosedür gereği iki tur attıktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden pit alanına döndü.

Karar için bir süre daha bekleyen FIA, yağmur hız kesmeyince yarışın devam etmeyeceğini duyurdu.

Yağışa rağmen düzenlenen törende Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen podyumun en üst basamağına çıkarken, Williams'ın Büyük Britanyalı pilotu George Russell ikinci, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise üçüncü oldu.

Russell, kariyerinde ilk kez podyuma çıkma başarısını gösterdi.

İlk 10 sıradaki pilotlar, yarışın tamamlanması halinde almaları gereken puanın yarısıyla Belçika Grand Prix'sinden ayrıldı. Buna göre Verstappen 12.5, Russell 9, Hamilton da 7.5 puanın sahibi oldu.

Formula 1'de bir sonraki yarış, 5 Eylül Pazar günü Hollanda'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 202.5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 199.5

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 310.5

2. Red Bull: 303.5

3. McLaren: 169

4. Ferrari: 165.5

5. Alpine: 80

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