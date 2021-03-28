Formula 1'de Bahreyn'de Sakhir Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun ilk yarışını geçen senenin şampiyonu Lewis Hamilton kazandı. Red Bull'dan Max Verstappen ilk sıradan başladığı yarış iki pilotun mücadelesi halinde geçti.

Hamilton'ın Verstappen'i geride bırakmasının ardından pit-stop'lar sonrasında Hollandalı pilot yeni lastiklerle Hamilton'a yaklaştı ve geçmeyi de başardı.

Ancak Verstappen'in pist dışından geçiş yapması nedeniyle ceza almaması için Red Bull'dan "Hamilyon'a yol ver" talimatı geldi. Verstappen'in yol vermesiyle yeniden ilk sıraya geçen ve daha sonra lastiklerinin iyi durumda olmamasına rağmen rakibine geçilmeyen Hamilton, sezonun ilk yarışını kazanmayı bildi.

İngiliz pilot kariyerinin 96. zaferini elde ederken, 2015 yılından sonra ilk kez açılış yarışını kazanmış oldu.

Mercedes'ten Bottas 3. sırayı alırken, McLaren'den Lando Norris dördüncü oldu. Red Bull'la ilk yarışına çıkan Sergio Perez ise 5. sırayı aldı.

Daniel Ricciardo McLaren'le ilk yarışında yedinci olurken, Ferrari'nin genç pilotu LeClerc de 4. sıradan başladığı yarışı 6. bitirdi.