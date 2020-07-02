Formula 1 araçları gaza TV+’ta basıyor
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olan Formula 1 araçlarının sesi TV+’ta yükseliyor. Sporda en iyilerinin buluşma noktası TV+’ta F1 heyecanı 5 Temmuz’da başlıyor. Sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix’sinin tüm detayları canlı yayınlarla TV+’tan naklen yayınlanacak.
Türkiye’nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+, sporda en iyileri buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli motor sporları etkinliği olarak değerlendirilen Formula 1’de yeni sezon TV+’ta başlıyor. Formula 1 2020 sezonunda ilk Grand Prix’i, 5 Temmuz’da Avusturya koşulacak ve tüm heyecanı canlı yayınlarla TV+’ta olacak.
Formula 1’de yarış hafta sonu cumartesi günü gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla başlayacak. Sezonun ilk yarışına en önden başlayacak pilotu belirleyecek mücadele, saat 00.00’da TV+’ta yer alan S Sport’tan canlı yayınlanacak. Pazar günü gerçekleştirilecek Formula 1 Avusturya Grand Prix’i de saat 16.00’da izlenebilecek.
Premier Lig’de şampiyon TV+’ta sahne alıyor
Premier Lig’de 30 yıl aradan sonra şampiyon olan Liverpool, kupayı TV+ ekranlarında kutlayacak. Kırmızılar’ın evinde şampiyon olarak çıkacağı Aston Villa karşılaşması pazar günü saat 18.30’da başlayacak ve TV+’ta yer alan S Sport’ta olacak.
TV + CANLI YAYINLARI
4 TEMMUZ CUMARTESİ
14.30 Norwich – Brighton
17.00 Manchester United - Bournemouth
19.30 Wolverhampton – Arsenal
22.00 Chelsea – Watford
5 TEMMUZ PAZAR
14.00 Burnley – Sheffield United
18.30 Liverpool – Aston Villa
21.00 Southampton – Manchester City