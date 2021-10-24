Formula 1 ABD Grand Prix'si öncesi düzenlenen sıralama turlarında Red Bull Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

1:32.910'luk derecesi ile pole pozisyonunu kazanmayı başaran Verstappen, sezonun 17. yarışı olan ABD Grand Prix'sine ilk çizgiden başlayacak. Hollandalı pilotun yanında, 2. sıradan bu sezon şampiyonluk mücadelesi verdiği Mercedes pilotu Lewis Hamilton start alacak. 3. sırayı ise Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez elde etmeyi başardı.

Kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin verildiği sezonda Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın yalnızca 6 puan önünde bulunuyor.



