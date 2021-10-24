Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan ABD Grand Prix'sini Red Bull Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Özellikle son turları heyecan içinde geçen yarışta şampiyona lideri Verstappen hata yapmadı ve damalı bayrağı Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın önünde ilk sırada geçmeyi başardı.

Bu sezon şampiyonluk yolunda Max Verstappen ile kıyasıya mücadele eden Lewis Hamilton, Max Verstappen'in yalnızca 1.3 saniye gerisinde yarışı bitirerek 2. oldu. Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise 3. olarak podyuma çıkmayı başardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, startta Lewis Hamilton'a geçilerek 2. sıraya gerilemişti. Adeta Mercedes ve Red Bull takımları arasında strateji savaşına sahne olan yarışta pitlerin ardından Hollandalı pilot liderliği geri almayı başardı. Lewis Hamilton son turlarda farkı 1 saniyenin altına kadar indirmiş olsa da yarışı kazanmaya yetmedi.

Bu sonuçla puanını 287.5'e çıkaran Verstappen, 275.5 puana gelen Lewis Hamilton ile farkı 12'ye yükseltmiş oldu.

Seyirci rekoru

ABD Grand Prix'sine hafta sonu boyunca 400.000 seyircinin katıldığı açıklandı. Böylelikle bu yarış F1 tarihinin en kalabalık yarışı oldu.



