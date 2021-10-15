Formula 1 2022 yarış takvimi açıklandı

Formula 1'den Türkiye'ye kötü haber. F1 tarafından açıklanan 2022 yarış takviminde Türkiye Grand Prix'si yer almıyor.

20 Mart 2022 tarihinde Bahreyn Grand Prix'i ile başlayacak olan sezon, 20 Kasım 2022 tarihindeki Abu Dhabi Grand Prix'si ile sona erecek ve sezonda 23 yarış olacak.

Alışılmışın aksine sezonun açılış yarışı Avustralya'da değil Bahreyn'de gerçekleşecek. Takvimde dikkat çeken bir diğer yarış ise F1'e ilk kez ev sahipliği yapacak olan Miami GP.

Fırsatlar çıkabilir

Türkiye GP'nin, Formula 1 takviminde uzun süreli kalıcı olması adına görüşmelere devam ediliyor olsa da 2022'de İstanbul Park kendisine yer bulamadı. Ancak yeni takvimde bir Grand Prix'nin iptal olması halinde yeniden Türkiye GP'nin düzenlenmesi fırsatı doğabilir.



