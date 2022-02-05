Formula 1 – 2022 Sezonuna Doğru Önemli Gündem Maddeleri

2022 sezonu tam gaz üzerimize doğru geliyor. Uzun zaman sonra en önemli değişikliklere sahne olan sezon pek çok bilinmezle dolu. Sadece arabalar değil, sıralamalar, Q2’deki lastik seçimleri gibi yan konulardaki pek çok değişiklik de yeni sezonu bir kaos haline dönüştürecek gibi.

Öte yandan FIA’da karar alma mekanizmasıyla ilgili yapılacak yapısal değişiklikler ve yarış direktörünün geleceği de bilinmezler arasında. Yarış direktörü değişmese bile FIA içinde karar alma mekanizmasında bir değişiklik kesin gibi.

Son olarak takımlar. Takımlardan da güncel bilgiler basına sızıyor veya bazı basın kuruluşları bu bilgiler sızmış gibi haber yapıyor. Bu bilgileri de süzgeçten geçirip sizler için derledim.

Haydi başlayalım...

Takımlar

Öncelikle takımlarla başlayalım. Takımların çarpışma testleriyle ilgili pek çok bilgi internet gazetelerinde yer almaya başladı. Bu haberlerin tamamına dikkatli yaklaşmak gerek. Çünkü bazı yayın organları bu haberleri tatil zamanı gündem üretmek amaçlı yapıyor. Bazı haberleriyse takımların kendileri, rakiplerin kafasını karıştırmak için bilerek çıkartıyor.

Şu aşamada çarpışma testini geçemeyecek araç olduğunu düşünmüyorum. Takımların bazı değerleri sınırda olabilir veya küçük revizyonlar gerekebilir. Ama kimsenin daha işin başında olduğuna inanmamak lazım. Buna rağmen bazı takımlarla ilgili belirsiz haberler olduğu da kesin.

İlk takım Aston Martin. Adını vermek istemeyen bir Aston Martin çalışanı arabanın hazır olmaktan çok uzak olduğunu basına sızdırdı. Markanın pazarlama iletişimi direktörü Matt Bishop bu söylentiyi yalanladı. Ancak yine de takım patronunun değişmiş olması bazı aksaklıkların olabileceği intibaını yaratıyor.

Testlere yeni renk kombinasyonuyla katılamayacak ikinci takım Alfa Romeo. Alfa, Barcelona’daki testlere yeni livery ile katılamayacak. Bunun muhtemel nedeni, takımın henüz sonuçlanmayan sponsorluk anlaşmaları olabilir. Çinli Formula 1 pilotu Guanyu Zhou’nun takıma katılmasıyla birlikte Alfa Romeo’nun sponsorluk gelirlerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Tarihin ilk Çinli pilotu Zhou sayesinde Çinliler takıma yatırım yapmak için adeta sıraya girmiş durumda. Bu yoğunlukta takımın yeni livery’sini henüz netleştiremediğini, bu nedenle de tanıtımı mümkün olduğunca ileri bir tarihe attığını düşünüyorum. Yani araba hazır değil gibi bir algıya çok inanmamak lazım.

Mercedes de aracının homologasyonunu 13.01.2022 tarihinde tamamladığını açıkladı. Homologasyonun tamamlanması, aracın çarpışma testlerini geçtiğini ve diğer teknik kurallara da uyumlu olduğunu gösteriyor. Yani yeni sezonun arabası hazır. Böylece takımla ilgili tek belirsizlik Hamilton’ın durumu olarak görünüyor. O konuda da 3 gün önce ilk haberler çıkmaya başladı.

Hamilton’ın emekliliğiyle ilgili kesin bir açıklama yapılmasa da İngiliz pilotun araç tanıtımında ve testlerde yer alacağı açıklandı. Kesin açıklama yapılmasa da bu gelişmeler Hamilton’ın emekli olmayacağı şeklinde yorumlanabilir.

İtalya’dan Ferrari ile ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Bu haberleri mutlulukla karşılamakla birlikte yine de dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ferrari, tüm taraftarları heyecanlandıran bir marka. Bunu bizden iyi bilen İtalyan basını, sık sık Ferrari haberleriyle gündemi besliyor. Açıkçası Ferrari’nin 2022’de motor anlamında geride kalacağını düşünmüyorum. Geçen sezon elektrik kapsamını geliştirerek grid’in en iyi enerji üretim ve geri kazanım ünitesine dönüştürmüşlerdi. Uzun süredir de içten yanmalı motor ve turbo üzerinde çalışıyorlar. Bu kapsamda biraz kafalar karışık. Basına pek çok haber sızmasına rağmen temel sorumuzun yanıtını net olarak alabileceğimiz bir haber göremedim. Temel soru şu: “Ferrari, ayrık turboya (split turbo) geçecek mi?” Bu sorunun yanıtı ve eğer gerçekleşecekse tasarım değişikliğinin başarıyla uygulanması önümüzdeki dört sezonun kaderinde belirleyici olacak.

En ilginç gelişmelerden biri Red Bull’da yaşandı. Honda, Formula 1’den çekileceğini açıklamasına rağmen kararından vazgeçmiş gibi. Aslında çekilip çekilmemek arasında bir noktada konumlandılar. Takımın resmi adından Honda silinmesine rağmen temelde değişen hiçbir şey yok. Geliştirme çalışmalarının hemen hemen tamamı şimdiye kadar olduğu şekliyle Honda’nın sorumluluğunda olacak. Motor parçalarının üretimi de Honda’nın sorumluluğunda kalacak. Motor montajı İngiltere’de, Red Bull’un yeni tesislerinde yapılacak. Eskiden de motor montajı İngiltere’de yapılıyordu. Yani aslında değişen hiçbir şey yok. Bu, Red Bull adına çok olumlu bir gelişme. Çünkü motor geliştirme ve üretme süreçlerinin motor üreticilerinde kalması bir avantaj. Geçtiğimiz sezon Mercedes’in son 4 yarışa özel bir motor ürettiğine ve şampiyonada fark yarattığına şahit olmuştuk. Honda’nın Formula 1’den çekilmemiş olması bu tip durumlarda Red Bull’un da daha hızlı reaksiyon vermesini sağlar. Honda’nın motor konusundaki bilgi birikimi Red Bull’un çok üstünde olduğu için Honda’nın geliştirme ve üretim konusunu üstlenmesi önemli.

Diğer önemli gelişmeyse (hatta gelişmeler) Alpine’de. Alpine yönetim kadrosu köklü bir değişimden geçti. Danışman Alain Prost, yönetimle yaşadığı sorunlar neticesinde görevinden ayrıldı. Yine 4 sezon önce FIA’dan büyük umutlarla transfer edilen teknik patron Marcin Budkowski görevinden ayrılarak FIA’ya geri döndü. Aston Martin’den ayrılan Otmar Szafnauer’in takıma monte edileceğinden bahsediliyor. Bunun gerçekleşmesi için Aston Martin ve Alpine takımlarının anlaşması şart. Çünkü Aston Martin, takımındaki değerli bilgilerin Otmar üzerinden “hemen” Alpine’e akmasına izin vermeyecektir. Eğer anlaşamazlarsa, Otmar bir süre dinlenmek zorunda kalacaktır. Bu tip yönetimsel değişikliklerin takımları olumsuz etkileyeceğini söylemek çok da yanlış olmaz. Yönetim kadrosu mutlaka bir alışma dönemi geçirecektir.

Kurallar

Hemen hemen her gün, önümüzdeki sezonla ilgili yeni kurallar açıklanıyor. İlk değişiklik sıralamalarla ilgili. Önümüzdeki sezondan itibaren yarışlara Q2’de takılan lastiklerle başlama zorunluluğu ortadan kalkacak. Q3’e kalan takımlar istedikleri lastikle yarışa başlama hakkına

sahip olacak. Böylece özellikle yarışların ilk bölümünde, Q3’e kalan arabaların lastik ömürlerinin geçen seneye göre daha uzun olacağını söyleyebiliriz.

FIA, 2022 sezonunda da sprint yarışlara devam edileceğini önceden açıklamıştı. İlk açıklamada kaç yarışta sprint yapılacağı belli değildi. Geçtiğimiz hafta FIA sayıyı belirleyerek takımlara bildirdi. 2022’de 3 yarış hafta sonunda sprint yarış yapılacak. Pistler belirsiz ama geçen seneki pistlere odaklanmak en mantıklısı. Red Bull ve Mercedes, sprint yarışların daha maliyetli olduğunu ifade ederek bütçe sınırının artırılmasını istedi. Bilindiği üzere 2022 senesi boyunca takımların bütçeleri 145 milyon dolar ile sınırlandırıldı. İki takım, sprint yarış başına 1,5 milyon dolarlık (yani toplam 4,5 milyon dolar) ek bütçe istiyor. FIA’dan basına duyurulan bir yanıt şu aşamada yok.

Motor geliştirilmesi bu sezon kademeli olarak dondurulacak. Dondurulan motorlar 2025 sezonunun sonuna kadar kullanılacak. Kademeli olarak dondurulacak dememin nedeni şu: Motorlar iki basamakta dondurulacak. 01.03.2022 tarihinde ilk dondurma kademesi gerçekleşecek. Bu doğrultuda MGU-H, içten yanmalı motor, turbo ve tüm sıvılarda geliştirme duracak. Bu tarih itibarıyla takımlar o kapsamlarda “sadece dayanıklılıkla” ilgili geliştirme yapabilecek.

İkinci kademe dondurma da 01.09.2022 tarihinde gerçekleşecek. İkinci kademede MGU-K, pil ve CE (kontrol ünitesi) kapsamı dondurulacak. İkinci kademenin dondurulmasından sonra motorlar 2025 sezonunun sonuna kadar aynı kalacak. Sadece dayanıklılıkla ilgili güncellemeler gerçekleştirilecek.

Fakat bu konuda bazı rahatsız edici ayrıntılar var. Motor gelişiminin dondurulması sonucunda tüm motorların aynı gücü sağlayacağını düşünmek saflık olur. Güç anlamında geride kalan takıma geliştirme çalışması yapması için kurallarda açık kapı bırakıldı. Ama geride kalan takım motorunu iyileştirdikten sonra rakiplerin önüne geçerse, bu sefer de diğer takımlar geliştirme yapmak isteyecektir. Bu durumda ortalık karışacak, geliştirme yarışı yeniden başlayacaktır.

Uluslararası bazı yorumcular motor dondurmanın kabul edilmesinin arkasındaki nedenin ortadan kalktığını düşünüyor. Haklılar. Çünkü motorların dondurulmasının nedeni, Honda’nın spordan çekilmesiydi. Honda spordan çekilince Red Bull geliştirme yarışında geride kalacağını düşünerek motorların dondurulmasını dayatmıştı. Aksi taktirde spordan çekileceklerini açıklamışlardı. O dönemde Mercedes en güçlü motora sahip olduğu için bu öneriyi hemen kabul etmişti. Ferrari ve Renault ise koşullu kabul etti. Ama artık Honda’nın sporda kaldığı ortaya çıktı. O nedenle Red Bull dışındaki takımlar bu duruma kazan kaldırabilir. Böyle bir kazan kaldırma durumunda Red Bull takımı motorlarını Honda’dan değil, Red Bull Power Trains’den aldığı argümanını sunacaktır. Burada da temel soru şu: Red Bull, Honda’nın geliştirip ürettiği bu motoru, Formula 1’deki paydaşlara Red Bull Power Trains adı altında yutturabilecek mi?

Sonuç olarak herhangi bir takımın güç anlamında geride kalması durumunda, bu konunun önümüzdeki günlerde büyük tartışmalara neden olacağını düşünüyorum.

Şimdilik gelişmeler bu kadar. Önümüzdeki haftadan itibaren biraz daha teknik ayrıntılara gireceğiz.

Fırat KESKİN

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