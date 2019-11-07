UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında dün akşam İspanya La Liga ekibi Real Madrid’e konuk olan Galatasaray’ı, deplasmanda taraftarı yalnız bırakmadı. Oyunda ilk düdüğün çalmasının ardından takımlarına desteğe başlayan yaklaşık bin Galatasaraylı, Santiago Bernabeu’yu tezahüratlarla inletti. Ev sahibi ekibin oyunun ilk bölümünde peş peşe gelen gollerinin ardından büyük bir üzüntü yaşayan Sarı-Kırmızılı futbolseverler, ilk yarının 4-0 sona ermesinin ardından bu kez takıma tepki gösterdi.

‘Sabrımızı taşırmayın, adam gibi oynayın’

Oyuncular, ilk 45 dakikanın sona ermesinin ardından soyunma odasına doğru hareketlendiği sırada taraftarlar, uzun süre, “Sabrımızı taşırmayın, adam gibi oynayın” ve “Formayı çıkarın, çıplak oynayın” diye bağırıp tepkilerini gösterdiler. Oyunun sonuna kadar Galatasaraylı futbolculara benzer tezahüratlarla yüklenen taraftarlar, 6-0’lık mağlubiyet sebebiyle evlerine üzgün döndü.