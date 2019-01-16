Formalarda yüzde 20 indirim

Beşiktaş Kulübü, salı günlerine özel indirimli forma kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili olarak kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Vodafone KaraKartallılar’a özel, her salı günü Kartal Yuvası mağazaları ve kartalyuvasi.com.tr’de forma alışverişlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak için KARTAL yazıp 6666’ya SMS gönderebilir, Avantaj Cepte veya Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden ilgili kampanyanın sayfasına girerek kampanya şifresini alabilirsin” denildi.

Beşiktaş’ta yeni sezon formaları, 189 TL’den satışta bulunuyor.