Türkiye spor piyasasına Eskişehirspor forma sponsoru olarak hızlı bir giriş yapan Türk-Alman ortak kuruluşu MS SPORT İstanbul’da bir basın lansmanı düzenledi.

23 Ağustos Pazartesi Günü düzenlenen etkinlikte MS SPORT markasının tanıtım yapılarak hedefleri anlatıldı. MS SPORT Almanya’da yaşayan Türk spor adamı ve girişimci Murat Semiz ve Alman Ortağı, kurdukları MS SPORT firmasında sıra dışı tasarım ve kaliteli ürünleriyle spor alanında yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Merkezi Almanya’da bulunan MS SPORT Afrika’dan Asya’ya Amerika’dan Avrupa’ya geniş bir ağ kurmayı planlarken daha kurulduğu ilk yıl adından söz ettirmeyi başardı.

Türkiye’de ilk olarak Eskişehirspor’a forma sponsoru olan MS SPORT, taraftar beğenilerini de ihmal etmeyerek forma tasarımı konusu da sosyal medya hesaplarından Eskişehirspor taraftarının da görüşlerini aldı. Eskişehirspor Avrupai bir görünüme sahip tasarım ve üretimi MS SPORT firmasına ait olan ve tüm masraflarının karşılandığı formalarla bu yıl ligde mücadele edecek. MS SPORT tüm branşlarda takım ve bireysel sporlar için maç ve antrenman kıyafetleri tasarlayıp üretiyor. Futbol, hentbol, voleybol ve tenis olmak üzere formaya numara ve isim tasarımı yaptıkları gibi formasına markasını ve ruhunu yansıtarak kendi takım formalarını giymek isteyen amatörlere de hizmet veriyor. MS SPORT ismini kurucu ortaklar olan Murat Semiz ve Siegmar Tittjung’ın baş harflerinden alıyor.

Birlikte Almanya’da önemli sportif projelere imza atan Murat Semiz ve Siegmar Tittjung 2021 yılında yeni bir oluşum için harekete geçtiler. MS Sport ilk olarak Firmanın Alman ortağı Siegmar Tittjung Kuruculusu ve yöneticisi olduğu bir dijital ajans olan KRAFTJUNGS’a entegre edildi. Gaggenau, Baden-Württemberg'da bulunan KRAFTJUNGS ajansı Alman ve uluslar arası şirketlere Marka geliştirme ve yönetimi ile dijitalleşme ve iletişim alanlarında hizmetler veriyor. Böylece Ajansın bir kolu da MS Sport olarak spor alanında antrenman ve maç kıyafetleri tasarlamaya başladı.

Alman disiplini ve Türk zekasının birleşimiyle ortaya çıkan MS SPORT kısa sürede yaptığı işlerle gelecekte önemli bir marka haline dönüşeceğini şimdiden kanıtladı. Bunda kurucu ortaklar Siegmar Tittjung ve Murat Semiz'in kar odaklı küresel marka olmak yerine daha bağımsız ve bireysel yaratıcılığa yönelik felsefeleri büyük rol oynamıştır. Aynı zamanda birer aile babası olan MS SPORT’un kurucu ortakları Tittjung ve Semiz iş hayatlarında olduğu gibi sporda da rol model olmanın önemiyle hareket ederek, gelecek nesil için eğlence, bağlılık, sıcaklık ve irade ile çok şey başarabileceklerini ve inşa edebileceklerini göstermek istiyorlar. Bu süreçte kitlelere en iyi kaliteyi sunmak, MS SPORTS'un ana kaygısıdır. Şirket, diğer markaların ve tedarikçilerin de kullandığı pik üretim kapasitelerine kullanabilecek yetkinliktedir; Şirketin Türk kurucu ortağı Murat Semiz“ kimyamız ve bakış açılarımız uyuşmuyorsa bir anlaşma yapmamayı tercih ederiz” diye de kaliteye verdiği önemi ortaya koyuyor. KENDİ STİLİNİ YARAT2019 yılında Murat Semiz ve Siegmar Tittjung, 1. Uluslararası KRAFTJUNGS CUP'ı organize ettikten ve ev sahipliği yaptıktan sonra, futbola duyulan tutkulu coşku ile uzun yıllara dayanan pazarlama deneyiminin karışımının başka başarılı girişimlerin temelini oluşturacağı kısa sürede anlaşıldı. MS SPORTS ile daha önce hem sportif anlamda işbirliği yapan hem de çok iyi dost olan iki kurucu ortak oyuna hedef grubun gereksinimlerini karşılayan ve uzun vadede puanlar kazandıracak yeni bir başlangıç hazırladılar.