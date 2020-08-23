Forma rekabeti tavan yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde salı günü PAOK’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da bu mücadele öncesinde orta saha hattında büyük rekabet yaşanıyor. Bu bölge için elinde; Atiba Hutchinson, Bernard Mensah, Dorukhan Toköz ve Oğuzhan Özyakup gibi isimleri bulunduran Kara Kartal’da, 4 oyuncunun dünkü idmanda yaşadığı kıyasıya rekabetler, objektiflerden kaçmadı.