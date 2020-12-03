Football Tech Report 2020’de tek Türk şirketi Scotium oldu

Genç yetenekleri keşfeden dijital futbol gözlemciliği platformu Scoutium, dünya genelinde futbol için teknoloji geliştiren start up’ların sıralandığı Football Tech Report 2020’de listeye Türkiye’den giren tek start up oldu. Scoutium, Alman data şirketi SportsTechX’in gerçekleştirdiği raporda 2020 yılında futbol teknolojisi konusunda en çok fonlama alan ilk 10 şirket arasında 6’ıncı sırada yer aldı.

Dünya genelinde spor teknolojisi konusundaki start up’ların, yatırımcıların ve sporun her alanındaki yöneticilerin takip ettiği data şirketi SportsTechX, ilk kez hazırladığı Football Tech Report 2020’yi yayınladı. Dijital futbol gözlemciliği platformu Scoutium, dünya genelinde futbol için teknoloji geliştiren start up’ların sıralandığı raporda, 2020 yılında futbol teknolojisi konusunda en çok fonlama alan ilk 10 şirket arasında yer aldı.

2020 yılında aldığı 2 milyon dolarlık fonlama ile Football Tech Report 2020’de 6’ıncı sırada yer alan Scoutium, listeye Türkiye’den giren tek Türk girişimi olarak yer aldı.

Türkiye ve dünyada ilk olan bir iş modelini yerli bir girişimle hayata geçirdiklerini ve geride bırakılan 3 yıllık dönemde büyük bir yol katettiklerine dikkat çeken Scoutium CEO’su Efe Aydın, “Global bir marka olma hedefiyle çıktığımız bu yolda dünyada ilk kez gerçekleştirilen Football Tech Report 2020’de yer alan tek Türk girişim olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Genç ve iyi bir ekibimiz var. Futbolculara, kulüplere ve futbolseverlere katkıda bulunmak için çok çalışıyoruz. Bu vesileyle bize güvenen ve destek veren herkese bir kez daha çok teşekkür ediyoruz” dedi.



