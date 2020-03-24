Football Manager 2020 resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile Football Manager 2020'nin ücretsiz hale getirildiğini duyurdu. Tüm zamanların en iyi teknik direktörlük simülasyonu olan Football Manager serisinin 2020 versiyonu, bir süreliğine ücretsiz olarak oynanabilecek. Yapılan açıklama yarın sona eriyordu. Ancak FM yaptığı yeni açıklama ile sürenin 1 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

FM 2020 ücretsiz nasıl indirilir?

Football Manager 2020 oyunu 1 Nisan'a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyunu oynayabilmek için öncelikle bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Hesabınız yoksa şirketin web sitesini ziyaret edip uygulamayı yükleyerek üyeliğinizi ayarlayabilirsiniz.

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Football Manager 2020 ücretsiz, bedava nasıl oynanır?

Steam'i yükleyip hesabınızı oluşturduktan sonra, Football Manager 2020 oyununu kütüphanenize indirebilirsiniz. Oyun sadece bir haftalığıa ücretsiz olacak ve deneme süresi 1 Nisan gününe kadar geçerli olacak.

Deneme süresi sona erdiğinde eğer istersniz Football Manager 2020'yi ücreti karşılığında alabileceksiniz.