Football Manager 20’nin beta sürümü yayınlandı!

FM oyun yapımcıları ise beta sürümünün haberini ve detaylarını şu şekilde bildirdi;

19 Kasım’da start verecek olan yeni sezonla birlikte kulübünüzde fikirlerinizi iyi değerlendirin ve kendi bildiğiniz yoldan ilerleyin. Oyuna yepyeni ve özgün boyutlar katan ve menajerleri hem kendi hem de takımlarının kaderleri üzerinde daha fazla sorumluluk almaya teşvik eden yeni özellikler ve gösterişli oyun kontrolleri sunan Football Manager 2020‘de bütün fikirler önemlidir. Zirveye nasıl ulaşacağınız size kalmış… Kararları alan sizsiniz, sonuçlarına da hazır olun.

Oyun piyasaya çıkmadan önce kampanyaya katılan bir mağazadan ön sipariş verin ve %10 indirim kazanın. Eylül ayının sonuna doğru yeni özellikler, yeni yükseltmeler ve lisans güncellemeleri gelmeye başlayacak.