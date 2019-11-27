Kimi eline kağıt kalem alıp kadro planlamasını, kısa, orta ve uzun vadeli planlarını belirleyip oyuna başlıyor; kimi önemli maçlarda takım elbisesini giyiyor... Milyonlarca 'teknik direktör'ün sabırsızlıkla beklediği Football Manager 2020, 19 Kasım'da tam sürümüyle piyasaya çıktı. Uykusuz geceler başladı.

Artık daha akıcı

Aral'ın Türkiye'ye getirdiği 'FM' serisinde, yapımcılar, belli bir temele oturtulan oyunun yeni versiyonlarında radikal değişiklikler yapmıyor. Bir öncesi seri üzerine birkaç geliştirmeyle oyun mükemmel hale getirilmeye çalışılıyor. FM 2020'de de durum böyle. Oyunu oynayan hemen herkesin fark ettiği ilk gelişme, aynı bilgisayar donanımıylaa yeni versiyonun, FM 2019'dan daha akıcı çalışması. Bu gerçekten önemli bir artı.

Detaylara boğulmayın

Bu oyuncu çok uzun süredir oynayanlar için son dönemdeki en önemli sıkıntı, detayların artması ve oyunun daha fazla 'zaman' ister hale gelmesi. FM 2020'de buna biraz olsun çözüm getirmek için oyunun başında size seçenekler sunuluyor. Belli sorumluluklardan sıyrılarak, detaya boğulmadan, daha çok saha içine odaklanma ve daha hızlı bir oyun imkanı veriliyor.

Gelişme var ama...

3D maç motorunda geliştirmeler yapılmış. Hava koşulları ve zeminin durumu, oyuna daha fazla etki ediyor. Oyuncuların ve topun hareketleri da daha gerçekçi. Ancak açık konuşmak gerekirse, 3D modu hâlâ günümüzdeki diğer oyunların grafikleri göz önüne alındığında, çok geride. Benim gibi 2B maç motorundan vazgeçmeyen 'gelenekçiler' için bunun çok da önemi yok.

VAR, cezalar, FFP

Kulüp vizyonu artık daha detaylı. Yönetim, özellikle transferlere daha fazla karışıyor. Finansal Fair Play belası da hâlâ başımızda! Özellikle Türk takımlarıyla oynarken FFP'yle de baş etmek gerekiyor. Bunun dışında antrenörlere verilen görev ve sorumluluklar daha kapsamlı hale geldi. İki sezondur futbol gündeminin bir numarasında yer alan VAR da artık Football Manager'daki yerini aldı. Bir diğer yenilik de disiplinsiz hareketler karşısında verilecek cezaların sezon başından belirlenmesi. Antrenmana katılmayan ya da kırmızı kart gören oyuncu, hangi cezayla karşılaşacağını biliyor.

Rekor satış

Football Manager, başta da dediğim gibi yıllardır radikal değişiklikler yapmıyor ve bu nedenle sıkça eleştiri alıyor. Ancak bu, oyuna aşık olanların seriye olan bağımlılığına bir etki etmiyor. 1 haftadan kısa sürede 500 bin kopya satıp rekor kırması da bunun en güzel kanıtı...

Arda Erol