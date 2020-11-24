Football for Friendship World oyununda heyecan veren gelişme

Uluslararası çocuk sosyal programı 'Dostluk İçin Futbol', dünya çapında 211 ülke ve bölgede sunulacak olan, Football for Friendship World video oyununun piyasaya sürüldüğünü dün duyurdu. Tüm dünya üzerinden kullanıcılar ilk kez, uluslararası milli takımlarda bir araya gelerek 'Dostluk için futbol' kurallarına göre maçlara katılma fırsatına sahip olacaklar. Yeni çok oyunculu futbol simülasyon oyunu, programın dostluk, barış ve eşitlik gibi temel değerlerine dayanmaktadır. Oyunun geliştiricisi DataArt şirketidir.

Oyun MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS platformlarında oynanabilecek. Football for Friendship World (F4F World), farklı ülkelerden kullanıcıların sorumlu olduğu her futbolcu için uluslararası takımlarda gerçek zamanlı maçların düzenlemenizi sağlar.

Her takımın bir kaleci, defans oyuncusu, iki forvet, iki orta saha oyuncusu ve aynı zamanda bir antrenör ve yedek oyuncu bulunur. F4F World, kullanıcıların rastgele veya tanıdık oyuncuları davet ederek takımlara katılmalarına veya kendi

takımlarını oluşturmalarına imkan verir. Klasik kurallara ek olarak, oyuncular, 'Dostluk için Futbol' uluslararası programının dokuz değerine dayalı olarak yeni kurallar kapsamında ilk kez maçlara erişebilirler, bu değerler: dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, bağlılık, zafer, gelenek ve onurdur.

Football for Friendship World özellikleri:

-Orijinal tasarım çizimleri ve benzersiz karakter özelleştirmesi

-Çok seviyeli futbol oyuncusu, kulüp koçu, futbol taraftarı modları

-'Dostluk için futbol' kurallarına ve süper-vuruş kullanarak modifikasyonlara göre maçlara katılma imkanı

-Kulüp oluşturma ve farklı ülkelerden rastgele veya tanıdık oyuncuları davet etme imkanı

-Birden fazla ekipte ve uluslararası ligde oynama imkanı ile kulüp kariyeri yönetimi.

F4F World, ödüllü eğitim oyun platformu Skillotron ve Nasdaq, Travelport, Ocado, Centrica / Hive, Paddy Power Betfair, IWG, Univision, Meetup için küresel çözüm sağlayıcısı DataArt tarafından geliştirilmiştir.

Football for Friendship World'de ilk kayıtlı kullanıcılar için tamamen ücretsiz olacak.

DataArt şunları belirtti:

"Ekibimiz için, çok yüksek sosyal öneme sahip bir oyunun geliştirilmesinde yer almak büyük bir onur. Projenin oluşturulmasında farklı ülke ve şehirlerden, farklı mesleklerden, farklı dilleri konuşan kişiler yer alıyorlar, ancak hepsi 'Dostluk İçin futbol' tarafından bir araya getirildiler ve proje, sadece futbol taraftarları için değil, herkes için mümkün olduğunca çekici hale getirme arzusu ile oluşturuldu. Football for Friendship World, uluslararası takımları çevrimiçi olarak eğlenceli bir oyun tarzında birleştirecek. Hoş sürprizler ve dünya futbolunun yıldızlarına meydan okuma fırsatı sunan erişilebilir ve sezgisel bir oyun üzerinde çalışıyoruz."