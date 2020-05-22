Folat olarak da bilinen folik asit suda çözülebilen bir maddedir. Özellikle vücutta pek çok farklı işlevi bulunur. Hücre üretimi kapsamında önemli bir göreve sahiptir. Bebeklik, hamilelik ve ergenlik dönemleri için hücrelerin gelişmesi noktasında oldukça önemlidir. Doğal pek çok farklı gıdada bulunabilen folik asit, aynı zamanda takviye gıdalar ile beraber sentetik formları üzerinden de elde edilebilmektedir. Yaşanabilecek olası düşüklük ya da yükseklik ile karşı karşıya kalındığı zaman, ihtiyaç duyulan referans aralığına ulaşabilmek için önlemlerin alınması gerekir.

Folik asit eksikliği nedir, neden olur?

Suda çözünen bir B vitamini olarak folik asit öne çıkar. Özellikle suda çözünmesi nedeniyle yağ dokularında depolanmadığını göstermektedir. Bu doğrultuda kullanılmayan folik asit idrar yoluyla vücuttan atılır. Böylece kötü bir diyet ele alındığı zaman birkaç hafta içerisinde folik asit referans aralığının çok altına düşer. Kan testi ile beraber anlaşılan folik asit eksikliğinde belli başlı bazı etmenler sebep olabilmektedir.

- Çölyak ya da crohn gibi hastalıklar,

- Aşırı alkol tüketimi,

- Sebze veya meyveleri aşırı pişirmek suretiyle tüketmek,

- Hemolitik anemiler,

- Belli başlı bazı ilaç türleri,

- Böbrek diyalizi,

- Yeterli derecede sebze ve meyve olmadan yanlış diyet uygulaması,

Bu gibi nedenlerden dolayı folik asit eksikliği vücutta ortaya çıkabilmektedir. Özellikle bazı belirtiler ile yaşanacak olan folik asit eksikliği kendini gösterebilir.

- Halsizlik ve yorgunluk,

- Uyuşukluk,

- Sinirli olma hali,

- İshal,

- Kaslarda güçsüzlük,

- Büyüme ve gelişme noktasında yavaşlama,

- Mide bulantısı ve karın ağrısı,

- Depresyon,

- Batma, yanma ve karıncalanma gibi nörolojik durumlar,

- Baş ağrısı ve dönmesi,

Bu gibi belirtiler söz konusu olursa mutlaka kan testi yapılması noktasında uzman bir doktora başvurmak gerekmektedir. Böylece ele alınacak kan sayımı yani hemogram üzerinden ne gibi folik asit eksikliği olduğu ortaya çıkar. Aynı zamanda buna hangi hastalığın sebep olduğu da teşhis edilebilmektedir.

Folik asit eksikliğini geçiren ve iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Folat olarak da bilinen folik asit eksikliği adına, bunu geçirecek ve iyi gelecek belli başlı bazı yiyecekler söz konusudur. Folat ve folik asit eksikliğini giderecek olan yiyecekler düzenli ve dengeli şekilde tüketilmelidir.

- Baklagiller,

- Yumurta,

- Kuşkonmaz,

- Yeşil yapraklı sebze çeşitleri,

- Turunçgiller,

- Pancar,

- Brokoli ve brüksel lahanası,

- Fındık,

- Buğday tohumu,

- Dana ciğeri,

- Muz ve avokado,

Dengeli ve sağlıklı beslenme ile beraber kısa süre içerisinde, folik asit eksikliğini gidermek mümkün olur. Böylece tekrar yapılacak olan kan testi ile beraber folik asitin gerekli referans aralığına ulaşıp ulaşmadığı noktasında bilgi sahibi olunur. Aynı zamanda sağlıklı şekilde bu besin kaynakları tüketildiği zaman, folik asit eksikliğinden meydana gelebilecek olan belirtiler de önemli derecede azalış gösterir.

Eksikliği ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Farklı tedavi yolları üzerinden folik asit eksikliği ele alınabilmektedir. Burada önemli olan ilk olarak kan testi ile beraber diğer ek tahlillerin yapılmasıdır. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testler ile beraber folik asit eksikliğinin ne gibi miktarda olduğu ortaya çıkar. Bu doğrultuda ayrıca eksikliğe neyin sebep olduğu da anlaşılır. Zira ele alınan testler ile beraber ne tür bir tedavi yöntemi uygulanacağına dair bir yol haritası çıkarılır.

Özellikle ağızdan tablet ya da kapsül formunda folik asit hapları uzman doktor kontrolü altında hastaya tedavi için verilebilmektedir. Aynı zamanda kas içi enjeksiyon ile beraber cilt altından da yapılan tedavi yöntemleri ile bu durum ele alınabilmektedir. Diğer taraftan bu tür tedavi yöntemlerinin yanı sıra folik asit eksikliğine iyi gelecek besin kaynakları için bir diyet uygulanır. Böylece kişinin kısa bir süre içerisinde yeniden sağlıklı yaşamına kavuşmasına ve belirtilerin azalmasına imkan verilir.



