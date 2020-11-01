Fofana: 'Neden kaleyi bulamıyoruz...'

Beşiktaş karşısında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Moryke Fofana maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fofana, özellikle hücumda neden etkili olamadıkları üzerine çalışmalarını gerektiğini ifade etti.

Fofana, "Kaybettik ama bundan bir ders çıkarmalıyız. Neden kaybettiğimizi iyi görüp buna çalışmalıyız. Kaybettik ama önümüzdeki haftalarda daha da katıp ilerleyeceğiz."

"Sonuçta Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Bütün takımları büyük olarak kabul ediyoruz ama Beşiktaş sonuçta... Kaleyi bulmakta zorlandık. Her maç bir ders çıkarıyoruz kendimize. Bu hafta da kaleyi bulamadık ona çalışıp ilerleyen haftalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı