Fnatic, hisselerini hayranlarına açıyor

Yıllar içinde hızla büyüyen ve sektörün en başarılı organizasyonlarından biri olmayı başaran Fnatic, bu fonla dünya çapındaki başarı ve bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Özellikle CS:GO ve Dota 2’deki başarılarıyla dikkat çeken organizasyon, durdurulamaz bir ilerleme sergiliyor ve bu hamleleriyle büyümelerini bu şekilde devam ettirmek istedikleri açık bir şekilde görülüyor.

Kaynak yönetiminde başarılı olan Fnatic, kurulduğu günden bu yana takımları ve aktif olduğu oyun yelpazesini genişletirken büyük ve sadık bir hayran kitlesine ulaşmayı da başardı. Fnatic, hayranlarına duyduğu minneti alışılmadık bir yolla göstermek için bir adım attı. Bu adımla birlikte organizasyonun finansal kapıları genel halka açılmış olacak. Fnatic, hisselerin azınlığını oluşturan bir kısmını yatırımcılara açacak. Fnatic’in internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre bu kitle fonlaması yatırım yöntemi, organizasyonun yenilik yapma tutkusunu gösteren bir gelişme.

Fnatic, organizasyona yatırım yapmak isteyenler için şirketin durumunu açılayan bilgilendirme ve yatırımla ilgili bazı soruların cevaplarının bulunduğu bir sayfa hazırladı.

Hürriyet