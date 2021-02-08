Fnatic de Valorant’a giriş yapıyor

Avrupa merkezli uluslararası espor organizasyonu Fnatic, Valorant oyun dalında da bir takım kurduğunu açıkladı. Valorant’ın çıkışıyla birlikte pek çok espor organizasyonu olabildiğince erken yer edinmek için ardı arkasına Valorant takımlarını duyurdu.

Fnatic de Sumn FC ile anlaşarak takımı organizasyonun bünyesine Valorant kadrosu olarak kattı. Fnatic’in Oyun Baş Sorumlusu ve aynı zamanda eski CS:GO oyuncusu Patrik “cArn” Sättermon sitede yapılan açıklamada şu şekilde konuştu:

“Sonunda Valorant’a katılmaktan dolayı çok mutluyuz. Oyun çıktığından beri hayranlarımız tarafından en çok istenen şey bu olmuştu. Biz ise organizasyonumuzun vizyonuna uygun ve diğer her takımımızda olduğu gibi alanında en iyisi bir takım kurmak için araştırma yaptık. CS:GO gibi alanlardaki başarımızda olduğu gibi bu yeni kategoride de Fnatic’in tarihinde harikalar yazmak istiyoruz.”

Fnatic Valorant, ilke kez VALORANT Champions Tour Challengers’da rekabetçi sahneye çıkacak. VALORANT Champions Tour Challengers 4 Şubat’ta başlıyor.

Hürriyet