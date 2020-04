Her futbolseverin içinde saklı tuttuğu hatta bazen tutamadığı (!) bir teknik direktör vardır. Tuttuğunuz takımda yapılan transferleri, oyuncu değişikliklerini, hocanın taktiğini beğenmezsiniz."Ben olsam, şöyle yapardım!" cümlesiyle muhabbete başlar ve kendinizi elde kağıt, kalemle 11 yaparken bulursunuz. İşte tam da burada devreye menajerlik oyunları girer. Elbette en başta da Football Manager… Bir de bu durumun profesyonel futbolcu tarafı vardır. Futbolculuk dönemlerinde oyunların da etkisi ile beklentilerimizin fazla olduğu ama kariyer olarak aksi yönde giden isimler de mevcut.

Fanatik.com.tr ekibi olarak bu isimleri sizler için derledik. Karşımıza hepimizin tanıdığı ama üst düzey maçlarda göremediğimiz en tanındık isimleri ve gerçek hayattaki kariyerlerini derledik.

Hazırlayan: Mehmet Caner Kolağasıgil ve Kaan Karahan

Cafercan Aksu

FM'nin en düşük ücretli kadroya hemen aldığınız ve büyük sıçralamalar yapan ismi Cafercan Aksu diyebiliriz. Galatasaray altyapısında oynarken geleceğin büyük yıldızlarından olarak gösterilen, milli takımlar düzeyinde fırtınalar estiren Cafercan Aksu; tekniği, oyun zekası ve duran toplardaki ustalığı ile ön plana çıkıyordu. Bambaşka bir kariyeri olması beklenen Cafercan, beklenenen patlamayı bir türlü yakalayamadı. Gittiği her takımda dikiş tutturamayan 33 yaşındaki oyuncu, son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Somaspor'dan da gönderildi.

Özgür Can Özcan

10 Nisan 1988 Antalya doğumludur. Futbola Manavgat Belediyespor'da başlayan Özgür Can, Galatasaray scoutlarının dikkatini çekerek 2002 yılında 14 yaşında Galatasaray altyapısına transfer oldu. Aydın Yılmaz ve Ferhat Öztorun'la birlikte o jenerasyonun en dikkat çeken isimlerinden olur. Güçlü fiziğiyle rakiplerine üstünlük kurdu. Ancak o iri fiziğine rağmen sürati de hiç fena değildir. Tarzıyla dönemin popüler futbolcularından Inter'li Adriano'ya benzetiliyordu. Özgür Can 2010 yılında Rijkaard'ın raporu doğrultusunda bonservisiyle Adanaspor'a gönderildi ve Galatasaray kariyeri sonlanmış oldu. Özgür Can Özcan, Karşıyaka, Denizlispor, Akhisarspor, Tavşanlı Linyit, Adana Demirspor, Boluspor, Giresunspor, Gaziantep FK formalarını giydi. Şimdi ise Giresunspor'da forma giyiyor.

Ferdi Elmas

Altyapısı Ajax olan, hızı, çabukluğu ve sol ayağıyla ön plana çıkan Ferdi Elmas'ın Türkiye kariyeri 2005 yılında Çaykur Rizespor'a gelmesiyle başladı. Topsuz deparları, hızlı driplingleriyle rakip savunmalara korku salan Ferdi, 2008 yılında Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Sarı Kırmızılı forma altında bulduğu şansları değerlendiremeyen Ferdi, kısa süre içerisinde gözden düştü. 1 sezonluk Galatasaray macerasının ardından sırasıyla Kardemir Karabükspor, Karşıyaka, Bakü, Gaziantep, Manisa FK, Kastamonuspor formaları giydi.

20 yaşında geleceğin yıldızları arasında gösterilen Ferdi, 2017 yılında henüz 32 yaşındayken futbol hayatına nokta koydu.

Ömer Can Sokullu

FM oynayanların alt ligden topçu alarak yetiştirmeyi ve yüksek bedellere satmayı en sevdiği isim olarak Ömer Can Sokullu'yu gösterebiliriz. Pendikspor'un genç yeteneği olarak bilinen futbolcunun da kariyeri maalesef istediği gibi olmadı. Gerçek hayatta Pnedikspor ile futbol yaşantısına başlayan ve şu anda 31 yaşında olan Ömer Can Sokullu, sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Burada tutunamayan futbolcu ilk iş başka takıma kiralandı. İlk olarak Karşıyaka'ya giden Ömer Can, dönüşte de Ümraniyespor'a tarnsfer oldu. Orada da tutunmakta zorlanan Ömer Can, soluğu Kastamonuspor'da aldı. En sonunda da yetiştiği kulüp olan Pendikspor'da şu anda futbol hayatını sürdürmekte.

Cem Sultan

Gerçek bir gol makinasıydı. Alt yaş grupların istatistiklerinde süper bir ortalamaya sahipti. Emre Çolak'lı yaş grubunda 50 gol attığı sezonlar vardı. Herkes onu Servet Çetin ile yaşadığı tartışma sonrası tanıdı. 65 kez milli oldu. 2011 yılında Galatasaray'dan ayrıldı. Sakatlıklar hiç peşini bırakmadı. 3 kez çapraz bağ ameliyatı olmak zorunda kaldı. Cem Sultan Galatasaray'ın ardından Manisaspor, Kayserispor, Mersin İdmanyurdu, Gümüşhanespor, Kömürspor, Tuzlaspor ve Modafen takımlarının formasını giydi. Şu anda da TFF 3.lig ekibi Modafen'de forma giyiyior.

Mülayim Erdem

Galatasaray alt yapı hocalarının en büyük umut beslediği oyunculardan biriydi. 2010 yılında Galatasaray'dan ayrıldı. Yalovaspor, Çubukspor, Manisa derken 2018 yılında Kelkitspor'da futbolu bıraktı. FM'de Galatasaray'ın altyapısındaki oyuncular hep revaçtaydı. Mülayim de en çok tercih edilen isimlerin başında geliyordu. Ancak kariyeri FM'den daha iyi değil, maalesef aksi yönde ikamet etti.