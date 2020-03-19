FM 2020 Serbest Kaleci ve Defanslar

İşte FM 2020 ara transfer güncellemesi sonrasında takımınıza bonservis bedeli vermeden katabileceğiniz serbest kaleci ve defans oyuncularının detayları.

Fmhikayeleri.com'dan Enes Gül'ün derlemesi şöyle;

Onur Kıvrak

Ülkemizin bir dönem en iyi kalecileri arasında gösterilen Onur Kıvrak, Trabzonspor ile yaşadığı olayların ardından, bonservisini eline almıştı. O günden beri başka kulüp forması giymeyen file bekçi, 1.lig takımlarında iyi bir yedek, alt liglerde iyi bir as kaleci olabilir.

Johannes Hopf

Bir dönem ülkemizde Gençlerbirliği forması giyen 32 yaşındaki kaleci Hopf, şuan boşta bulunuyor. İsveçli kaleci Gençlerbirliği’n de başarılı 3 sezon geçirmişti.

Emiliano Viviano

İtalya’nın birçok takımında boy gösteren 33 yaşındaki Viviano bonservisini elinde bulunduruyor. Özellikle İtalya’da orta sırada mücadele eden takımlar için harika bir transfer olabilir. Aynı zamanda daha iyi bir kaleciye sahipseniz, iyi bir yedek olarak da takımınıza katabilirsiniz.

Fabio Coentrao

Kendine has saç stili ile bir dönem Real Madrid’de fırtına gibi esen Portekizli Sol bek, şu dönemlerde kulüpsüz durumda. Bir dönem Marcelo ile Madrid’in sol beki için mücadeleye giren oyuncu, yaşadığı ağır sakatlıklarla beraber eski günlerine bir türlü geri dönemedi. Bonservisi elinde olan oyuncu hala sol bekiniz için iyi bir tercih olabilir.

Ignazio Abate

Milan Altyapısından yetişip, uzun yıllar Milan forması giyen İtalyan sağ bek Abate bonservisini elinde bulunduruyor. Milan’ın iyi dönemlerinde başka takımlarda kiralık oynayan oyuncu, daha sonrasında kulübüne dönüp tam 10 sene hizmet etti. Şimdi ise boşta. Orta sıralı takımlarınızda iyi bir as oyuncusu olabilir.

Jasmin Latovlevici

Özellikle Karabükspor performansı ardından Galatasaray’ın yolunu tutan sol bek, Igor Tudor’un gözdesi olurken Fatih Terim’in gelmesi ile kendini Bursaspor’da buldu. Üst seviyelerin oyuncusu olmadığını gösteren Latovlevici, alt liglerde iyi bir alternatif olabilir.

Bacary Sagna

Özellikle Arsenal takımındaki performansı hala hafızalarda. 36 yaşında olan sağ bek Sagna, Türkiye alt lig kariyerleriniz için bir sezonluk fantezi transferi olabilir.

Serdar Taşçı

Stuttgart altyapısından yetişen Serdar, 12 sene boyunca bu kulübün formasını giydi. Geçtiğimiz sene bir sezonluk Başakşehir macerası da bulunan Serdar, şuanda bonservisini elinde bulunduruyor. Hız problemi olan oyuncu, geride savunma yapacağınız taktik anlayışında iş yapabilir.

Luis Ibanez

Trabzonspor forması da giyen 30 yaşındaki sol bek Ibanez, ülkemize hakim bir futbolcu. Özellikle Hırvatistan’da Dinamo Zagreb ile yaşadığı şampiyonluklar tecrübeli bir oyuncu olmasını sağlamış durumda. Bedavaya alabileceğiniz iyi bir oyuncu olabilir.

Dany Nounkeu

Beşiktaş’lı ve Galatasaray’lı taraftarların çok iyi hatırladığı oyuncu Dany. İki kulübümüzde de forma giyen, zamanın popüler oyuncusu 33 yaşında ve bonservisini elinde bulunduruyor. Yaşına göre hızlı olan stoper, beleş oyuncu olarak iyi bir tercih olabilir.

Ivan Strinic

Boşta olmasına anlam veremediğimiz deneyimli oyuncu Strinic, İtalya macerasının ardından kendisine kulüp bulamadı. Hücumcu bek olan 31 yaşındaki oyuncu, sizin için iyi bir tercih olacaktır.