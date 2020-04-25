Basketbola yapılan yatırımlara Mersin’de bir yenisi eklendi. Yerin 11 metre altında yer alan spor salonu ve mükemmel tesisler FlyBasketball Academy tarafından hayata geçirildi.

Bu yaz sporcuların kullanımına açılacak olan spor salonunun yer altında bulunması, yaz ve kış aylarında sabit sıcaklık oluşturacağını bunun da aşırı sıcak ya da soğuk etkisini engelleyeceği için tasarruf konusunda da çok önemli bir görev yapacağı aktarıldı.

Son teknoloji basketbol antrenman gereçleri, salona yerlestirilmiş NBA ve Eurolegue takımlarının kullandığı özel playsight kamera sistemi, tam teşekküllü profesyonel fitness ve ağırlık salonunun yani sıra pilates crossfit bölümleri, sauna, şok havuzu, sporcu beslenme merkezi, revir, sinema, lounge ve toplantı salonu gibi sosyal alanlar içeren tesis hakkında bir açıklama yapan FlyBasketball Academy kurucusu Serdar Çevirgen, “Umarım buradan tesisin ihtişamına yakışır sporcular yetişmesine vesile olur ve gerçek amacımıza ulaşırız. Tüm sporcularımızın teknik, fiziksel ve mental açıdan gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. 365 gün, 7/24 açık olacak FlyBasketball Academy’de oyuncularımız; antrenörler, kondisyonerler, fizyoterapistler ve diyetisyenlerimiz kontrolünde bireysel antrenman da yapabilecekler. Bu modern tesis için mimarımız Eylem Karaoğlan’a da teşekkür ediyorum” dedi.

FlyBasketball, Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Çukurova Basketbol’un yönetimini de üstleniyor.