Floyd Mayweather gece kulübünde dansçılara 100 bin dolar dağıttı
Kariyeri boyunca çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyen ve lüks yaşamıyla tanınan boksör Floyd Mayweather, sınırları zorlamaya devam etti. Miami'de bir gece kulübüne giden Mayweather, dansçılara 100 bin dolar saçtı.
Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, sporu bırakmasına rağmen lüks yaşamını sürdürüyor. Dünyanın en zengin sporcusu konumunda bulunan Mayweather, Miami'de gittiği eğlence mekanında kesenin ağzını açtı.
Elindeki balya balya paraları kameraya gösteren Mayweather, ardından dansçıların üzerine saçtı.
100 BİN DOLAR DAĞITTI
Mayweather'in gece boyunca yaklaşık 100 bin doları dansçılara saçtığı iddia edildi.
Money (Para) lakabıyla tanınan Mayweather, lüks arabalara ve pahalı evlere olan düşkünlüğüyle biliniyor. Ünlü boksörün Las Vegas'ta kendine ait bir striptiz kulübü de bulunuyor.
Mayweather geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2020'de ringlere geri döneceğini duyurmuştu.