Floyd Mayweather gece kulübünde dansçılara 100 bin dolar dağıttı

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, sporu bırakmasına rağmen lüks yaşamını sürdürüyor. Dünyanın en zengin sporcusu konumunda bulunan Mayweather, Miami'de gittiği eğlence mekanında kesenin ağzını açtı.

Elindeki balya balya paraları kameraya gösteren Mayweather, ardından dansçıların üzerine saçtı.

100 BİN DOLAR DAĞITTI

Mayweather'in gece boyunca yaklaşık 100 bin doları dansçılara saçtığı iddia edildi.

Money (Para) lakabıyla tanınan Mayweather, lüks arabalara ve pahalı evlere olan düşkünlüğüyle biliniyor. Ünlü boksörün Las Vegas'ta kendine ait bir striptiz kulübü de bulunuyor.

Mayweather geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2020'de ringlere geri döneceğini duyurmuştu.