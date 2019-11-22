Floyd Mayweather emeklilikten geri dönüyor

Boks dünyasının en çok tanınan isimlerinden biri olan Floyd Mayweather, geçtiğimiz yıllarda emekli olduğunu duyurmuş ve hayranlarını üzmüştü. 50 maçta 50 galibiyet alan ünlü boksör sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Daha önce boksu bıraktığını açıklayan ünlü boksör, bu kez hayranlarını sevindiren bir açıklama yaptı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Floyd, “2020’de emeklilikten geri dönüyorum..." ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar 50 maça çıkan ve 50 galibiyet alarak tarihi bir başarı yakalayan Floyd Mayweather, bu sporun efsane isimleri arasında yer alıyor. Mayweather, bu 50 galibiyetin 27'sini ise nakavtla kazandı. Yüz milyonlarca dolar serveti bulunan Mayweather ayrıca paraya olan düşkünlüğü ile tanınıyor.

Hatta bununla ilgili sosyal medyada zaman zaman paylaşımları olay yaratmıştı.

Paylaşımın ardından hayranları Floyd Mayweather'in dönüş tarihini merakla beklemeye geçti.