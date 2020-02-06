Aynı zamanda Türkiye’de bir dönem Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor formaları giyen Jonathan Ayite’nin kardeşi olan Floyd Ayite, ağabeyinden dolayı Türkiye futboluna yabancı olmadığını, onun tavsiyesiyle buraya gelmekte tereddüt etmediğini söyledi.

Bu sezon şimdiye dek Başakşehir, Beşiktaş ve Sivasspor ağlarını sarsan Ayite, “Profesyonel bir futbolcu her maça kendini en iyi şekilde hazırlar. Önemli maçlarda motivasyon yükselebiliyor ama benim her maç için motivasyonum ve amacım aynı.” dedi.

Gençlerbirliği taraftarına da çağrı yapan Floyd Ayite, “Taraftarımızın varlığı bize cesaret veriyor. Birlikteyken rakiplerimize karşı neler yapabildiğimizi çok iyi gösterdik. Trabzonspor maçında da yanımızda olsunlar ve birlikte mücadele edelim.” diyerek sözlerini tamamladı.



