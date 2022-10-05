Galatasaray yeni yönetimiyle futbolda yeni bir yapılanmaya giderken alt yapıdada radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Emir Kıvırcık önderliğinde geçen sezondan bu yana başarılı işlere imza atan Galatasaray alt yapısının yeni yıldız adayı Berk Kızıldemir...

2016'DA FUTBOLA BAŞLADI

Berk Kızıldemir 11 Aralık İstanbul Büyükçekmece doğumlu. Futbola 2016 yılında Büyükçekme Mimarsinanspor'da başladı. 2 yıl burada futbol oynadıktan sonra 16 yaşındaki futbolcu 2019 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Berk Kızıldemir 2019 yılından bu yana Florya Metin Oktay Tesisleri'de ve Galatasaray alt yapısında forma giyiyor.





İKİ SEZONDA 19 GOL ATTI!

Berk Kızıldemir Elit Akademi U14 liginde ilk sezonunda 19 maçta 8 gollük performans sergiledi. Genç yıldız adayı U16 Ligi'nde ise 21 maçta 11 gol atarak bütün dikkatleri üzerine çekti. U16 ve U17 Türkiye Finalleri'nde de forma şansı bulan Berk çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti. Berk Kızıldemir Galatasaray kariyerindeki ilk golünü ise U14 Ligi'nde Fenerbahçe 'ye attı.

GALATASARAY SONRASI MİLLİ TAKIM

Berk Kızıldemir Galatasaray'a transfer olduktan sonra Milli Takım kapıları da kendisine açıldı. 5 kez U16 Milli Takım forması giyen 16 yaşındaki futbolcu ardından 3 kez de U17 Milli Takım'ına çağrıldı. Berk Kızıldemir A Milli Takım'la ilk golünü ise Haziran ayında oynanan özel maçta Gürcistan'a attı. Genç oyuncunun gelecek dönemde de Milli Takım'ın diğer yaş gruplarında görev alması bekleniyor.

OKAN BURUK A TAKIM'A ALDI!

Galatasaray'da sezon başında Okan Buruk göreve geldikten sonra Florya'da gerçekleştirilen ilk kampa 2006 doğumlu Berk Kızıldemir'i de aldı. O dönem Milli Takım kampında olan Berk Kızıldemir Milli Takım'dan döndükten sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni sezon A Takım kampına katılan en genç oyunculardan biri oldu.

İSTANBULSPOR MAÇINDA SÜRE ALDI

Milli Takım'lara verilen arada İstanbulspor'la hazırlık maçı yapan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 16 yaşındaki yıldız adayına ilk kez forma şansını bu maçta verdi. Berk Kızıldemir uzatma dakikalarında 5 dakika oyunda kalırken tek şutla kalitesini ortaya koydu. Maçın uzatma anlarında Berk'in harika şutunu İstanbulspor kalecisi Alp Arda zorlukla çeldi.









FLORYA'DA TALISCA DİYORLAR

2006 doğumlu Berk Kızıldemir'e Florya'da Talisca diyorlar. 10 numara bölgesinde oynayan ve sol ayağını kullanan Berk Kızıldemir'in aynı zamanda stilide bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca'ya benzetiliyor. Genç oyuncu aynı zamanda Talisca gibi frikikleri de çok etkili kullanıyor.

PROFESYONEL YAPILACAK

Galatasaray yötemini yakın zamanda alt yapıdaki önemli yıldız adaylarıyla profesyonel sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bu isimlerden birinin de Berk Kızıldemir olduğu öğrenildi. 16 yaşındaki yıldız adayının Galatasaray'la henüz profesyonel sözleşmesi bulunmuyor. Berık Kızıldemir'in bu sezon Galatasaray'da ve U19 takımında forma giymesi bekleniyor.

Yakup Çınar