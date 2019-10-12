Florya’da yüksek tempo

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve şut çalışması ile devam etti. İdmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Teknik patron Fatih Terim, milli futbolcuların yokluğunda oldukça yüksek tempoda bir çalışma yaptırdı. Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla devam edecek.