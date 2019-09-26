Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, yağmur altında gerçekleşen çalışmada, oyuncuların Yeni Malatya’da kaybedilen 2 puanın yaralarını sardığı görüldü. Futbolcular arasındaki forma rekabeti, antrenmandaki verimi en üst seviyeye yükseltirken, Fatih hocanın çalışmaya sık sık müdahale ederek, istediklerini yerine getiremeyen oyuncuları uyarması dikkat çekti. Yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala da, takımla beraber çalışmada yer aldı. Özellikle Şaş’ın ikili mücadeleler sırasında serlikten kaçmaması ve eski günlerindeki gibi agresif oyunu, antrenmanı takip edenlerden tam not aldı.