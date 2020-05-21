Galatasaray´da geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından testlerin yeniden yapılmasına karar verilmişti. Bu süreçte idmanlara 6 gün ara verilirken, sabah saatlerinde Florya’da tekrar test yapıldı. Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular testten geçerken, sonuçların negatif olması halinde antrenmanlar bugün yeniden başlayacak. Test için futbolcular tek tek Metin Okaty Tesisleri’ne gelirken, kısa süre kalıp evlerine geri döndüler.