Florya'da test günü

Galatasaray'da performans ekibinden bir kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 6 gün idmanlara verilen aranın ardından bugün Florya'da tüm ekibe test yapıldı.

21 Mayıs 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Florya'da test günü

Galatasaray´da geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından testlerin yeniden yapılmasına karar verilmişti. Bu süreçte idmanlara 6 gün ara verilirken, sabah saatlerinde Florya’da tekrar test yapıldı. Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular testten geçerken, sonuçların negatif olması halinde antrenmanlar bugün yeniden başlayacak. Test için futbolcular tek tek Metin Okaty Tesisleri’ne gelirken, kısa süre kalıp evlerine geri döndüler.

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