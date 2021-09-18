2011 ve 2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen ancak kısa süre takımda kalmasına rağmen taraftarın sevgilisi haline gelen Johan Elmander Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti.

2 sezonda Sarı-Kırmızılı formayla 62 maça çıkan 40 yaşındaki Elmander, tesislerde eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Danimarkalı Nelsson bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta ayrıca Elmander'in takım arkadaşı Muslera da yer aldı.

Johan Elmandar Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 yendiği karşılaşmada da tribünde yerini almıştı.