Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray’da şampiyonluk havası sürüyor. İlk etap çalışmalarına yaklaşık 10 gün önce Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayan Sarı-Kırmızılılar, dün sabahki antrenmanı basına açık şekilde yaptı. Ortaya birbirinden güzel kareler çıktı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim, idmanın yıldızıydı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Fatih hoca, etrafa gülücükler saçtı, yardımcılarıyla sürekli fikir alışverişinde bulundu. İlk bölümde İtalyan kondisyoner Alberto Bartali gözetiminde kondisyon çalışmaları gerçekleştirilirken, daha sonra takım 3 gruba ayrıldı ve ayak tenisi oynadı.

Hocadan takıma ödül

3’e 3 yapılan maçlarda özellikle yeni transfer Ryan Babel çok başarılı bir performans gösterdi, Hollandalı yıldız idmanın genelinde de ‘40 yıllık’ Galatasaraylı gibiydi. Fatih Terim, çalışma sonrasında ise takıma ödül verirken, akşam antrenmanını iptal etti.

Albayrak kapıda karşıladı!

Yerli yabancı fark etmeksizin Galatasaray’da futbolcuların en çok sevdiği yönetici olan Abdurrahim Albayrak, sabah idmanında sahadaydı! Antrenman başlarken oyuncuları tek tek karşılayan Galatasaray İkinci Başkanı, özellikle yabancı yıldızlarla samimi anlar yaşadı. Ortaya bol kahkahalı görüntüler çıktı.

5 dakika transfer görüşmesi

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim, idman sırasında 5 dakikalığına kenara geldi. İkili hararetli bir şekilde konuşurken, aralarındaki bu diyalog “Transferleri konuşuyorlar” diye yorumlandı.