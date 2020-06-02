Florinel Coman kimdir? Florinel Coman kaç yaşında, nereli?

Galatasaray son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Steaua Bükreş'in yıldız oyuncusu Florinel Coman ile ilgileniyor. Rumen basını, pandemi nedeniyle zor günler geçiren Bükreş'in Galatasaray ile 9 milyon Euro civarında bir bonservis bedelinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Bükreş Başkanı Becali, genç yıldız için geçtiğimiz sezon 30 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlemişti.

Hagi'nin sıfırdan kurup Romanya Ligi'nde şampiyonluğa taşıdığı Viitorul takımında yıldızı parlayan Coman, 2017 yılında 3 milyon Euro karşılığında Steaua Bükreş'e transfer olmuştu. Galatasaray taraftarı, bu son dakika gelişmesinin ardından Coman'ın kariyerini araştırmaya başladı.

10 Nisan 1998'de Romanya'nın Braila şehrinde dünyaya gelen Florinel Coman, 2011 yılında Gheorge Hagi'nin sıfırdan kurduğu Viitorul Constanta'ya dahil edildi. Viitorul takımının Romanya Ligi'nde ulaştığı tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Florinel Coman, 2017-2018 sezonunun yaz transfer döneminde ülkenin köklü ekiplerinden Steau Bükreş'e 3 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Bükreş'te sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Coman'ın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Romanya A Milli Takımı'nda 3 kez görev alan genç yıldız, kulüp kariyerinde çıktığı 160 maçta 41 gol atma başarısı gösterdi.

Bükreş teknik direktörü Bogdan Vintila, Coman'a övgüler yağdırmış ve, “Belki Manchester City’ye gidebilir. Coman, Romanya’nın en iyi oyuncusu ve nereye giderse gitsin orada yıldız olur” demişti. Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali ise “Coman’ı isteyen takımlar oldu. Onlardan 20 milyon euro istedim, şimdi ise 30 milyon euro ve bir sonraki satıştan %30 gelir istiyorum” yorumunu yapmıştı.

Kanat oyuncusu olan Coman, forvette de görev alabiliyor. 1.82 boyunda olan ve çabukluğu ile dikkat çeken Rumen oyuncunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5.4 milyon Euro.



