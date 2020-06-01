Florin Bratu: Marin için doğru adres Galatasaray

Şimdilerde Concordia Chiajna'nın teknik direktörlüğünü yapan Galatasaray'ın eski futbolcularından Florin Bratu, Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yer alan Razvan Marin'e ilişkin açıklamalarda bulundu.





2003-04 sezonunda Galatasaray forması giyen Bratu, ProSport Live'ın konuğu oldu ve Razvan Marin için Galatasaray'ın uygun adres olacağını belirtti. Bratu'nun açıklamaları muhtemel transfere yönelik iddiaları da güçlendirdi.

Başarılı oyuncuya duyduğu güveni dile getiren Bratu, "Marin için büyük sorumluluk. Çünkü Galatasaray'da efsaneleşen çok fazla Rumen oyuncu vardı. Galatasaray'da oynadığınızda diğer Rumen oyuncular ile karşılaştırılırsınız. Yine de ben Razvan Marin'e inanıyorum. Onun tarzında bir takım olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce çok akıllı bir oyuncu. Oyunu biliyor, rakipleriyle çok fazla uğraşmıyor, futbol oynamayı seviyor. Galatasaray, rakiplerine göre oyunu büyük ölçüde kontrole den bir takım. Razvan Marin de inisiyatif alabilen, Galatasaray'ın hücumunu koordine edebilecek bir oyuncu. Şimdi daha da iyi seviyeye geldi, olgunlaştı. İki önemli ülkede forma giydi. Bence sadece sürekliliğe ihtiyaç var ki istikrarlı forma şansı bulursa daha iyi bir seviyeye ulaşabilir" dedi.

Oyuncunun Galatasaray'da başarılı olacağına inanan Bratu, "Bunu geri bir adım olarak göremezsiniz. Galatasaray, harika bir takım. Sizi büyütecek bir kulüp. Baskı çok yüksek. Taraftarlar sizi destekler fakat hazır değilseniz zorlayabilirler. Razvan Marin, bu yönüyle ilgilenmeyecek bri oyuncu çünkü sahada sadece işini yapıyor. Galatasaray, onun için iyi bir hamle, doğru adres olur" dedi.