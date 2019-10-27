Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, Sarı Kırmızılı forma altındaki ilk gollerini geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmada kaydetmişti. Ülkesinin EURO 2020 elemelerinde Faroe Adaları ve Norveç ile karşılaştığı müsabakalarda da silik bir görüntü çizen 26 yaşındaki santrfora ülkesinden tepkiler yükseliyor.

Bugüne dek milli formayla 25 maçta yalnızca iki kez fileleri havalandırabilen ve kulüp takımlarındaki performansını milli takıma yansıtamamakla eleştirilen yıldız isme Digi Sport kanalında sert eleştiriler yöneltildi. Kanalda yayınlanan Fotbal Club programının yorumcularından Gabi Balint, Andone için "Bu, kendisiyle alakalı bir sorun. Bazen sahada yokmuş gibi oynuyor." yorumunu yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler