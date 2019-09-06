Florin Andone'de büyük tehlike

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone'nin sözleşmesinde geri çağrılma maddesi bulunduğu ortaya çıktı.

06 Eylül 2019, Cuma 06:01
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Florin Andone'de büyük tehlike

Brighton’ın teknik direktörü Graham Potter, Galatasaray’a kiraladıkları Florin Andone hakkında önemli açıklamalar yaptı. Potter, Andone’yi Sarı-Kırmızılı forma altında yakından takip edeceklerini belirterek, “Andone’nin Galatasaray’a kiralık olarak gitmesiyle, ona düzenli forma bulma şansı doğdu. Şampiyonlar Ligi’nde oynama beklentisi vardı. Ona en iyi dileklerimi gönderiyorum. Ocak ayında geri çağırma seçeneğine sahibiz. Galatasaray’daki durumunu yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Andone’yi kiralamak için Brighton’a 700 bin Euro ödedi. Oyuncuya da sezonluk 2.5 milyon Euro maaş verilecek.

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