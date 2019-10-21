Florin Andone: 'Radamel Falcao rakibim değil!'

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 yendiği maçta fileleri iki kez havalandıran Florin Andone, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le karşılaşacakları dev maç öncesinde İspanyol basınına gündem yaratan açıklamalar yaptı. AS gazetesinin sorularını yanıtlayan Rumen golcü; Real mücadelesi, Radamel Falcao, sakatlığı ve geleceği hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte büyük ses getiren o röportajın tamamı:

Türkiye cehennemi diye bir şey var mı?

"Milli takım sayesinde İspanya ve İngiltere'de çok güzel ve büyük stadyumlarda oynama şansı buldum. Galatasaray'da henüz dört maça çıkmış olmama rağmen buradakine benzer bir atmosferi hiç görmediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de insanlar futbol için yaşıyor ve ölüyorlar. Galatasaray, buranın Real Madrid'i, Barcelona'sı gibi. Maça gittiğimiz zaman otobüsümüze vuruyor, meşalelerle tezahüratlar yapıyorlar. Sadece rakipler değil, bizim için de ciddi bir baskı söz konusu."

Galatasaray, kötü bir süreçten geçiyor.

"Beş maç üst üste kazanamayınca her şeyi sorgulamaya başlamıştık. Hafta sonu da Sivasspor'a karşı son ana kadar acı çekerek kazandık. Bir kişi eksik olmalarına rağmen ikinci yarıda bize daha çok gol attılar ve asla şans bırakmadılar. Türkiye liginin seviyesi gerçekten çok yüksek."

Madrid de şu anda uçuşa geçmiş değil.

"Geçtiğimiz yıl üç kupalı Madrid değillerdi. Real, Cristiano Ronaldo'nun gitmesinin ardından güç kaybedip bazı sıkıntılar yaşasa dahi hâlâ dünyanın en iyi takımlarından biri. Onlardan korkmuyoruz. Elbette rakibimize büyük saygı duyuyoruz ama onları yenebileceğimize ya da en azından bir puan alabileceğimize inanıyoruz. Kendi sahamızda ve seyircimizin önünde oynayacağız. Kaybedecek neyimiz var ki?"

Cristiano'dan bahsettin ama şu an da herkes Hazard'ı konuşuyor. Sence onun sorunu ne?

"Hazard'ı Premier Lig'de görmüştüm. Gerçekten çılgın bir oyuncu. Varlığı büyük bir saygı uyandırıyor. Belki ondan her maçta beş gol atmasını bekliyorlar ama bence kendisini rahat hissettiğinzde maçlara damgasını vuracaktır. Zira çok kaliteli bir oyuncudan söz ediyoruz."

Galatasaray'da Radamel Falcao ile rekabet etmek seni motive ediyor mu?

"Biz Falcao ile rakip değil, takım arkadaşıyız. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Radamel seviyesinde futbol oynayıp da onun kadar mütevazı kalabilmek çok çok zor. Zira insanlar, bu tip futbuları egoyla besliyor. Ben kendimden bunu beklemiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Yanımda onun olması da bana çok yardım edecektir."

Jose Mourinho'nun kedi olarak çağırdığı kaplan... Peki Karim Benzema hakkında ne düşünüyorsun?

"Benzema, son 10 yılın en iyi futbolcularından biri. Onun stilini çok beğeniyorum çünkü herkesten çok farklı. Onu izlemek, iyi bir şarkıcıyı dinlemek gibi. Kendisi, gerçek bir klas ve çok farklı bir oyuncu. Benden bile çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Şahsen topla herkesi vurmak konusunda beceriksizim. Ama o, her şeye sahip."

Gareth Bale, İstanbul'a gitmiyor. Ayak tabanında yara olduğu söyleniyor. Kırık tabanla iki ay boyunca oynadığın doğru mu?

"Evet, Deportivo'dayken oynamıştım. İkinci derecede bir kırığım vardı ve bana bir ay dinlenmemi önermişlerdi. Ama takım arkadaşım Manuel Pablo yanıma gelip dedi ki 'Son birkaç yılda hep kırıklarla oynadım. İyi ısın ve çıkıp oyna.'. Ben de bunu kafamın bir köşesine koydum ve oynamaya devam ettim. Artık acı hissetmiyordum ve bu şekilde iki ay geçirdim. Yani oynarken iyileştim. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama tek başıma tedavi oldum."

İnsanlar bazen bir oyuncunun nasıl bir fizikle oynadığını bilmiyor.

"Florin'in saha dışında nasıl biri olduğunu bilmiyorlar. Ben çok tartışılan bir isim oldum ama insanlar çalıştığımı, dinlendiğimi ve neyle uğraştığımı biliyorlar mıydı ki? Sizi yalnızca bir gün görüyorlar ve sonuçlar kötüyse sarhoş olduğunu söylüyorlar Her şeyden önce biz insanız."

Brighton'dan Galatasaray'a kiralandın ve gördüğüm kadarıyla geri dönmek istemiyorsun.

"Şahsen yanlış anlaşıldığımı düşünüyor ve konuya açıklık getirmek istiyorum. Orada geçirdiğim sezon, beklentilerim doğrultusunda değildi. Bana güvenmediklerini düşünüyordum. Zira en fazla üst üste iki maç ilk 11 oynayabilmiştim. Elbette her maçta oynamayı talep etmiyordum çünkü bir dünya yıldızı değildim. Ancak devamlılık talep etmiştim. Bir süre sonra kendimden, yeteneklerimden şüphe etmeye başladım. Gerçekten Premier Lig seviyesinde değilmişim gibi hissettim. Sonuç olarak pek çok hayal kırıklığı yaşadım. Ne var ki geri dönmek istemediğimi hiçbir zaman söylemedim. Brighton'a saygı duyuyorum. Benimle beş yıllık sözleşme imzaladılar ve asla benden kaygılanmadılar. Yalnızca kendimi futbolcu gibi hissetmek istiyorum. Bu da en iyi seviyeme yükselmem ve mutlu olmamla mümkün."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler