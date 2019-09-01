Florin Andone kimdir?

Galatasaray'dan son dakika transfer hamlesi: Florin Andone. Sarı-Kırmızılı kulüp Rumen hücum oyuncusu Florin Andone ve kulübü Brighton Have Albion ile görüşmelere başlandığını Kayu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Transferin son 24 saatinde Galatatasaray'ın gündemine giren bir hücum oyuncusu da Florin Andone oldu. 1993 doğumlu 26 yaşındaki oyuncu forvet hattında görev yapıyor.

Florin Andone kariyerinin büyük bölümünü İspanya'da geçirdi. Deportivo'da forma giydikten sonra geçen sezon İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Andone'un o dönemdeki piyasa değeri 6 milyon Euro civarındaydı.

Andone kimdir?

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği Florin Andone, bu sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı.

26 yaşındaki forvet oyuncusu toplam 72 dakika sahada kaldı.

Romanya U19 Milli Takımı'nda 3 maç 1 gollük performansı olan Andone, Rumen A Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada boy gösterdi.